314 توصية من «حقوق الإنسان الدولي» لمصر

يعقد المجلس الدولى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف في الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، السبت، جلسة تقرير النتائج الخاصة بملف مصر في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل في مجال حقوق الإنسان التي تخضع فيها الدولة بإرادتها لتقييم حالتها من خلال استعراض تقريرها الوطني فضلا عن تقارير موازية للمجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمات المصرية والدولية.

واستعرض الوفد الحكومي برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، تقريره، الأربعاء الماضي، خلال جلسة رسمية استمرت نحو3 ساعات ونصف، شهدت مداخلات لمندوبى الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، متمثلة في 122 دولة من أصل 192 عضوا بالجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأعلنت وزارة العدالة الانتقالية أن إجمالي التوصيات الصادرة عن المجلس الدولى لحقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، بلغ حوالى 314 توصية، منها 17 توصية مكررة، نفذت مصر منها حوالى 219 بشكل عملى خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأكدت الوزارة في بيان، الجمعة، أن الفريق المصرى تمكن أثناء المراجعة ودراسة الكلمات والترجمة الدقيقة من تفنيد بعض التوصيات الخاطئة من الناحية القانونية، مثل توصية بعض الدول لمصر بسحب تحفظاتها على مادة معينة في اتفاقية معينة، ويتضح أن المادة إجرائية لا يجوز التحفظ عليها، أو أن مصر لم تقدم بالفعل عليها أي تحفظات، وطالبت مصر بسحب مثل هذه التوصيات وتمت الاستجابة لها.

وخضعت مصر لآلية المراجعة الدورية الشاملة لأول مرة في فبراير عام 2010، وتلقى الوفد الحكومى الذي كان يرأسه الدكتور مفيد شهاب آنذاك نحو 165 توصية، أعلن موافقته على 119 توصية، في حين أجل رأيه في نحو 45 توصية، وافق فيما بعد خلال جلسة اعتماد التوصيات على 25 توصية ورفض 20 توصية بسبب مخالفتها لالتزامات مصر الدولية المعنية، وللشريعة الإسلامية والعادات والتقاليد المصرية.

وأكدت المصادر أن جلسة اليوم قد تتضمن عددا من التوصيات التي رفضتها مصر، خاصة المتعلقة بالحقوق الجنسية بالإضافة إلى إلغاء عقوبة الإعدام، التي تطالب بالتصديق على اتفاقية «السيداو» والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وتتحفظ مصر على بعض بنودها، بالإضافة إلى توصيات متعلقة بمكافحة التعذيب، ورفع القيود عن العمل الأهلى، وتعديل قانون الجمعيات الأهلية، وإلغاء قرار الحكومة الأخير الصادر بحق المنظمات غير المسجلة لدى وزارة التضامن، والحد من القوانين والتشريعات المقيدة لحرية التجمع والتظاهر السلمى، خاصة قانون التظاهر، وإلغاء كل المحاكمات التي صدرت بحق نشطاء وفقا للقانون، ووضع آلية للحد من ظاهرة الإفلات من العقاب.

وأضافت المصادر أنه من بين التوصيات ضرورة التزام مصر بالإجراءات الخاصة والتعامل معها بإيجابية، خاصة في دعوة المقررين الخواص، فضلا عن اتخاذ إجراءات فعالة لمكافحة الاتجار بالبشر، والهجرة غير الشرعية، والتحقيق في أعمال العنف أثناء فض التظاهرات، وإلغاء عقوبة الإعدام، وضمان المحاكمة العادلة، ووقف إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية.