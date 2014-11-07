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العثور علي جثة ربة منزل غارقة بنيل المنيا

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العثور علي جثة ربة منزل غارقة بنيل المنيا العثور علي جثة ربة منزل غارقة بنيل المنيا

صورة أرشيفية

عثرت قوات الإنقاذ النهري بمركز المنيا علي جثة ربة منزل، في حالة تعفن و تبين أنها كانت قد غرقت قبل شهر تقريبا بمركز أبو قرقاص.

كان اللواء اسامة متولى مدير أمن المنيا قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة المنيا بالعثور علي جثة سيدة في نهر النيل، و تبين أن الجثة لربة منزل تدعى ” سوسن أبو طالب عبد الكريم ” 22 سنة، و مقيمه قرية شيبه الشرقيه، التابعه لمركز أبو قرقاص، و محرر بغرقها محضر رقم 9872 لسنة 2014.

و أكد زوج المتوفية و يدعي محمد عبد العزيز محمود فلاح، أن زوجته لقيت مصرعها بعد أن إنزلقت قدمها في نهر النيل أثناء قيامها بغسل الأواني، و نتج عن ذلك غرقها، و جرفها تيار المياة إلى مدينة المنيا، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم .

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