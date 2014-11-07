حملة أمنية بين الشرقية والإسماعيلية لضبط مجهولين أستهدفوا كمين بالصالحية

بدأت قوات الأمن، قبل قليل، حملة أمنية واسعة على المناطق والدروب الجبلية وحدائق المانجو الملاصقة لكمين أمنى بمنطقة الصالحية بمحافظة الشرقية استهدفه مجهولون فجر اليوم واسفر عن إصابة مجند تم نقله الى مستشفى المعادى العسكرى وحالته مستقرة.

وأفادت مصادر أمنية أنه عثر على جثة شخص مجهول الهوية تم نقله بأسعاف مدينة القرين التابعة لمحافظة الشرقية الى مستشفى الاسماعيلية العام ثم إلى نمستشفى الحميات ومنه إلى جهة أمنية، حيث تم التحفظ على الجثة المصابة بطلق نارى فى عملية تبادل إطلاق النار التى تمت بين قوة الكمين وسيارة نصف نقل يستقلها الجناه لمعرفة هل لها علاقة بعملية الهجوم أو أنه من أحد أفراد التشكيل.

وأفادت المصادر أنه تم العثور على السيارة بمدينة أبو كبير بالشرقية وجارى فحصها لمعرفة البيانات وهويتها المرورية.