الأمير عباس حلمى وأفراد عائلته فى زيارة لمعبد أبو سمبل بأسوان

قام الأمير عباس حلمي الثالث نجل الأمير محمد عبد المنعم الذي تولي الوصاية علي العرش عقب ثورة يوليو بزيارة معبد أبوسمبل وبرفقته عدد من أفراد عائلته في إطار رحلة سياحية بمحافظة أسوان.

وقال أن الأمير عباس حلمي، أنه زار المعبد برفقة 24 فردا من أسرته وأعرب عن إعجابه بمعبد ابوسمبل الذي يتميز بالعراقة والضخامة، موضحًا أن الأمير عباس حلمي جاء إلي مدينة أبوسمبل عبر إحدي البواخر السياحية التي تعمل في بحيرة ناصر، وزار جميع معابد النوبة التي تقع علي ضفاف البحيرة والتي تم إنقاذها بواسطة هيئة اليونسكو.

يذكر أن الأمير عباس حلمي محمد عبد المنعم ولد في القاهرة عام 1941، جده الخديوي عباس حلمي الثاني، ووالده الأمير محمد عبد المنعم الذي تولى الوصاية على العرش لحين بلوغ الأمير أحمد فؤاد ابن الملك فاروق السن القانونية، و والدته الأميرة نسل شاه عثمان أوغلو حفيدة آخر سلطان للدولة العثمانية . يجيد عدة لغات منها الانجليزية والفرنسية والتركية بإلأضافة العربية.