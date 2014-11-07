ضبط تشكيل عصابي بأسيوط تخصص فى سرقة حقائب السيدات

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثان أسيوط، من القبض على عاطلين كونا فيما بينهما تشكيلًا عصابيًا لسرقة حقائب السيدات.

وتلقى اللواء طارق نصر مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا يفيد ورود معلومات لضباط وحدة مباحث قسم ثان أسيوط مفادها قيام كلا من “أحمد . ز . م . م . ” 26 سنه عاطل ومقيم الوليدية دائرة القسم، و”سيد . ص . س . ر . “وشهرته ناصر 23 سنه عاطل ومقيم بذات الناحية بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى خطف حقائب السيدات بالطريق العام باستخدام دراجة بخارية.

وعقب تقنين الاجراءات، تم ضبط الأول وبحوزته قطعة لجوهر الأفيون المخدر وزنة 5 جرام و8أقراص لعقار التامول المخدر وسلاح أبيض، ودراجة بخارية بدون لوحات معدنية ماركة كوازاكي سوداء اللون و ضبط الثاني وبحوزته لفافة بداخلها نبات البانجو المخدر زنة (10) جرام وبمواجهتهما بما أسفرت عنه المعلومات والتحريات أعترفا بصحتها وأقرا بإرتكابهما 7وقعائع للسرقة والتى تم الإبلاغ عنها فى الفترة السابقة، وتم تحرير المحضر الازم وجارى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.