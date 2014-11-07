ضبط المتهم الرئيسى المتسبب فى استشهاد أمين شرطة ببورسعيد وإصابة عريف ومجندان

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الزهور بمديرية الامن بمحافظة بورسعيد من ضبط المتهم الهارب محمد على عبد الباقى قائد السيارة رقم 6951 – ط ع ج ـ ميكروباص أجره والمحملة ببضائع مهربة والذى فر هاربا عقب اقتحامه سيارة أخرى لتمركز طريق بورسعيد دمياط أمام مطار الجميل، صباح امس الخميس، مما اسفر عن استشهاد أمين شرطة وإصابة عريف ومجندان من قوة إدارة شرطة ميناء بورسعيد .

.وتم ضبط قائد السيارة الأولى رقم 9867 ط ع ر ـ أجره والذى تبين انه يدعى محمد ابراهيم السيد مقيم دائرة قسم المناخ، كما تم ضبط مرافقه والذى تبين انه مالك البضائع المهربة المضبوطة بالسيارة الثانية ويدعى محمد محمود على ندا بينما تمكن قائد السيارة الثانية رقم 6951 ط ع ج ـ ميكروباص أجره ويدعى محمد على عبد الباقى من الهرب من مكان الحادث تاركا السيارة وبها البضائع المهربة .

وتمكن ضباط مباحث قسم شرطة الزهور من ضبطه اثناء تواجده بمنطقة عزبة ابو عوف دائرة قسم الزهور وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة وانه فوجئ بتوقف السيارة الأولى أمامه والتى كان يستقلها مالك البضائع المهربة المحملة بالسيارة قيادتة مما ادى الى اصطدامه بها بشدة ووقوع الحادث .

وتمت احالة المتهم الى النيابة العامة التى امرت بحبسه 15 يوم على ذمة التحقيقات على ان يراعى التجديد فى الموعد القانونى.