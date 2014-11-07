بالصور.. الكوميكس تجمع عبد الناصر والسندريلا والفاجومي في «مجنوميكس»



> تقرير: مارينا ميلاد

شخصيات مرسومة تغطيها الألوان، يدور بينهم حديث يظهر فى نصوص صغيرة تعلو كل شخصية، لتتكون قصة درامية كوميدية تحمل إسقاطًا على الواقع الأجتماعى أو السياسي أو الفني، وهو ما يسمى بـ”الكوميكس” أو “فن القصة المصورة”، الذى يتجاوز حدود الرسوم إلى ما هو أبعد، حتى يصل إلى روح الشخصية، والتعبير بكل تفاصيل الصورة عن القصة، وهوما توضحه نهى إبراهيم، رسامة الكاريكاتير بمجلة “مجنون” لفنون الكوميكس.

- فن الكوميكس يعود بدايته إلى القرن العشرين عندما انتشر فى عدد من الأصدارات الصحفية فى الولايات المتحدة الأمريكية، وعرض القصص المصورة البلجيكية “تان تان”، إلى أن تتطور واتنقل إلى بلدان أخرى، حيث أصبح أحد الفنون التى تعكس ذوق الشعب و تتحدث بطريقته، وبدأ الاحتفال بهذا الفن فى فرنسا بمهرجان “آنجلوم الدولى للشراط المصورة”.

تقول نهى:” تخرجت من كلية الفنون الجميلة من سنة، وعملت بمجلة “مجنون”، وأصبحت مسئولة عن قصة “نادى الراحلين العظماء”، وهى قصة تحكى التفاعل بين الشخصيات القديمة والحديثة، وتطرح موضوعات فنية و سياسية وإجتماعية فى إطار كوميدى”.

وعن الطرق التى تتبعها لخروج قصة مصورة، تحكى:”برسم الشخصيات على اسكتش بالقلم الرصاص، وبعدين ادخل الصورة على برنامج فوتشوب وابدأ فى تلوينه ديجتال بناءًا على الاضاءة اللى اخترتها للصورة إذا كانت ليلية أونهارية، والدراما بتاعت القصة إن كانت أحداث دموية أو قصة رومانسية”.

- “مجنون” هو اسم أول مجلة كوميكس عربية اختاره لها فريق التحرير، لرؤيتهم أن هذا الأسم هوالوصف المناسب لما يوجد فى عالمنا اليوم؛ فقرروا أن ينقلوا أفكارهم المختلفة و أعمالهم الساخرة عن هذا العالم من خلال الإصدار الشهرى للمجلة المتاح على “التابلت” أو أجهزة الأندرويد فقط، الأمر الذى فسرته الدكتورة نهى عباس، رئيس تحرير المجلة، بأن الهواتف الذكية والتكنولوجيا تنتشر أكثر فأكثر كل يوم، مما يزيد من نسبة متابعة أعمال المجلة على مستوى مصر والعالم، كما أن المجلات المطبوعة تحتاج إلى تكلفة عالية لتوزيعها.

و تستكمل نهى حديثها:”الكوميكس هو الكاريكاتير، لكن الأختلاف يأتى فى رسم الشخصيات؛ ففى رسوم الكوميكس يكون شكل الشخصية مجسم بشكل أكثر دقة ووضوح، وبألوان معينة تختلف بحسب القصة و الشخصية المرسومة، مثلًا الفنان سعيد صالح شخصية كوميدية و له ضحكه مميزة؛ فلازم العين تترسم ضيقة و فتحة الفم تبقى واسعة، والألوان فاتحة، على عكس شخصية معروف عنها إنها حزينة أو جادة؛ هتبقى ليها نظرات معينة وألوان غامقة.”

رسم العين هو أهم ما يعبرعن الشخصية الكاريكاتورية، إضافة إلى الملابس و الحركات المميزة لكل شخصية .. هكذا توضح نهى: “الفنانة هند رستم أكثر من تميزوا بفساتين السهرة وشكل شعر معين، وهو ما يجب أن يظهر خلال رسم صورها”.

تجتمع يوميًا لمدة أسبوع تلك الشخصيات الكاريكاتورية السياسية والفنية فى “مجنوميكس”.. المعرض، الذى ينظمه قطاع الفنون التشكيلية بالتعاون مع مجلة “مجنون” بمتحف أحمد شوقى، لعرض أعمال الكوميكس، وإقامة ندوات للفنانين فواز، معلوف، وهانى المصرى، للحديث عن أعمالهم.

وشاركت الفنانة نهى إبراهيم بورشة عمل خلال فعاليات المعرض قامت خلالها برسم أمير الشعراء أحمد شوقى: “أحيانًا يكون الرسام هو كاتب القصة، أو يكون الكاتب شخص والرسام شخص أخر، لكن وقتها لازم يجتمعوا عشان يتفقوا على شكل القصة والحديث المناسب للشخصيات المرسومة، وفى النهاية هدفنا الخروج بقصة لها معنى، وفى نفس الوقت تضحك اللى يشوفها”.