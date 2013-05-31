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بالفيديو – فضل يوضح لقطة صراخه في شوقي غريب ' انت معندكش فكرة '

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بالفيديو – فضل يوضح لقطة صراخه في شوقي غريب ' انت معندكش فكرة ' بالفيديو – فضل يوضح لقطة صراخه في شوقي غريب ' انت معندكش فكرة '

أوضح محمد فضل مهاجم سموحة سر انفعاله عقب خروجه مستبدلا من مواجهة القناة في دور الـ32 من مسابقة كأس يوم الخميس.

والتقطت كاميرات التليفزيون فضل وهو يصيح منفعلا في اتجاه الجهاز الفني الذي يقوده شوقي غريب "انت معندكش فكرة" عقب خروجه مستبدلا بإيهاب المصري خلال التأخر 2-0.

إلا أن فضل أوضح الموقف من خلال FilGoal.com وقال: "خرجت منفعلا بالفعل ولكن ليس بسبب التغيير، ولكن بسبب حكم المباراة الذي ظلمنا كثيرا".

وتابع "صياحي كان في وجه الحكم الرابع الذي لم تظهره عدسات الكاميرات، ليظهر الأمر وكأني صرخت في وجه شوقي عريب".

وأضاف "غريب بمثابة الأب لي، ولا يمكن أن أتصرف بهذه الطريقة معه".

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فيديو اليوم السابع

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