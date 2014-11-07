غريب: مجاملة خالد قمر؟ اسألوا باتشيكو

رفض شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الاتهامات الموجهة إليه بشأن مجاملة مهاجم الزمالك خالد قمر بالاستدعاء لقائمة المنتخب استعدادا لمواجهتي السنغال وتونس.

واستدعى غريب خالد قمر مهاجم الزمالك إلى جانب عماد متعب مهاجم الأهلي ومحمد سالم من المقاولون العرب وعرفه السيد من طلائع الجيش بعد إصابة عمرو جمال المهاجم الأساسي للمنتخب.

طالع - قائمة منتخب مصر لمواجهتي السنغال وتونس

قمر سجل أول أهدافه بالقميص الأبيض في مرمى طلائع الجيش من ركلة جزاء.. ثم عجز عن التهديف أمام اتحاد الشرطة، أمام الداخلية، أمام الاتحاد السكندري، وأمام سموحة، قبل أن يهز شباك حرس الحدود.

وعن استدعاء قمر، قال غريب في مؤتمر صحفي: " لا أجامل أحد، هو يستحق التواجد مع المنتخب".

و أضاف " إذ كنت أجامل قمر، فهل يجامله أيضا جيمي باتشيكو مدرب الزمالك؟!، بالتأكيد لا".

ووجه المدرب البرتغالي للزمالك رسالة اطمئنان لقمر حتى ينزع الضغط عن كاهله، فدفع به أساسيا أمام الاتحاد وحرس الحدود، قبل أن ينجح في تسجيل هدف أسهم في فوز الزمالك.

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