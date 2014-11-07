غريب يفسر أسباب ضم متعب

أوضح شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر أن الخبرة الكبيرة التي يمتلكها عماد متعب كانت السبب الرئيسي في ضم الأخير إلى المنتخب.

وضم غريب الثنائي عماد متعب وعرفة السيد لدعم خط هجوم المنتخب قبل مواجهتي السنغال وتونس.

طالع - قائمة منتخب مصر لمواجهتي السنغال وتونس

وكان المنتخب قد تلقى ضربة قوية بسبب إصابة عمرو جمال مهاجمه الأبرز بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

متعب يعد هداف الأهلي في مسابقة الدوري حتى الآن، إذ سجل أول أهداف المارد الأحمر في البطولة بمرمى الرجاء، قبل أن يسجل ثلاثية في دمنهور.

وعن ضم متعب، قال غريب للصحفيين: " متعب ذو قيمة فنية عالية جدا، ويمتلك خبرة كبيرة ستساعدنا أمام السنغال وتونس".

ورفض غريب أن يكون اختيار متعب كمجاملة له، مؤكدا أن مستوى وقدرات اللاعب هي السبب الرئيسي.

وتلعب مصر مع السنغال يوم 15 نوفمبر المقبل ثم تونس يوم 19 من الشهر نفسه.

وتحتل مصر المركز الثالث في المجموعة السابعة برصيد ست نقاط خلف تونس 10 والسنغال 7.