غريب: خسرنا عمرو جمال بعدما نضج

يعتقد شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر أن الفريق خسر عمرو جمال هداف الأهلي، في أهم وقت في مسيرة اللاعب بعد نضوجه.

وتعرض جمال للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، خلال مباراة فريقه الأهلي أمام الأسيوطي سبورت في الدوري المصري.

ولجأ منتخب مصر لضم عرفة السيد بديلا لعمرو جمال، في مواجهتي السنغال وتونس الحاسمتين في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2015.

وقال غريب في مؤتمر صحفي يوم الجمعة: "إصابة عمرو جمال جاءت في وقت كنا في حاجة فعلا إلى خدماته".

وتابع "لقد وصل جمال أخيرا إلى مرحلة النضوج وبدأ يفيد المنتخب، ولكن تعرض للإصابة للأسف".

وكان جمال المهاجم الأساسي للفراعنة في مواجهتي بوتسوانا، وسجل الهدف الأول في مباراة القاهرة.