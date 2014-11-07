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أمل علم الدين تطالب مجدداً بالإفراج عن الصحافي محمد فهمي

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الجمعة 07-11-2014 15:26

طالبت المحامية اللبنانية أمل علم الدين، زوجة النجم العالمي George Clooney، بالإفراج عن موكلها الصحافي بقناة الجزيزة الإنجليزية محمد فهمي لأسباب طبية وإنسانية قبل أن تكون قضائية.

ووفقاً لصحيفة Guardian البريطانية، فإنّ علم الدين، التي حازت لقب المرأة الأكثر تأثيراً في لندن، أصدرت بياناً من مكتبها في لندن، شدّدت فيه على ضرورة إطلاق سراح فهمي، قائلة: "هو يحاكم محاكمة غير عادلة، وسجنه صورة زائفة للعدالة".

هذا، ولفتت علم الدين إلى أنّ محمد فهمي يعاني التهاباً حاداً في الكبد، كما أنه مصاب إصابة بالغة في كتفيه؛ لذا كان من الضروري أن يخرج كي يتلقى العلاجات اللازمة قبل أن يسوء وضعه الصحيّ أكثر.

يُذكر أن الصحافي محمد فهمي قد تمّ القبض عليه في ديسمبر من العام الماضي، برفقة اثنين من زملائه، بتهمة بثّ أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة أُسّست خلافاً القانون، بالإضافة إلى إمداد تلك الجماعة بمعونات ماديّة ومعنويّة.

ولا بدّ من الإشارة هنا إلى أنّ أمل علم الدين، التي أصبحت أمل كلوني رسمياً، اشتهرت طويلاً بمواقفها الإنسانية. وقد هاجمت منذ فترة المصرية، بصفتها محامية محمد فهمي، كما اعتبرت أنّ قيام الحكومات المتعاقبة في بإجراء محاكمات صوريّة وصكّ قوانين مشكوك فيها، الهدف منها هو إسكات حرية الإعلام والتعبير.

 

كل التفاصيل والصور عن زفاف أمل وجورج كلوني الثاني!

 

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