الأمير هاري في أبوظبي هذا الشهر

يبدأ الأمير Harry هذا الشهر جولة له في منطقة الشرق الأوسط، تبدأ في 18 من الشهر الجاري، في زيارة ملكيّة، ممثلاً جدّته الملكة Elizabeth الثانية ووالده الأمير Charles.

وستكون سلطنة عُمان، أوّل محطة للأمير، البالغ من العمر 30 عاماً، حيث سيحضر احتفالاً باليوم الوطني للسلطنة على شرف السلطان قابوس بن سعيد.

وبعد ذلك، سينتقل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وإلى عاصمتها أبوظبي، تحديداً، حيث سيشارك في مباراة للعبة البولو، على هامشpolo cup Sentebale، في سياق دعوته إلى جمع الأموال لمساعدة الأطفال المحرومين في مملكة "ليسوتو"، في جنوب أفريقيا، التي فيها ثالث أعلى معدل للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية (HIV)، وأكثر من 37.000 طفل دون سن الـ 14 عاماً يعيشون مع هذا الفيروس.

يُذكر أنّ آخر زيارة رسمية إلى منطقة الشرق الأوسط قامت بها جدته الملكة Elizabeth الثانية كانت في عام 2010.

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