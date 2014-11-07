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ابنة مريم فخر الدين:ارحموا والدتي في قبرها

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ابنة مريم فخر الدين:ارحموا والدتي في قبرها ابنة مريم فخر الدين:ارحموا والدتي في قبرها

الجمعة 07-11-2014 16:32

أعربت إيمان ذو الفقار إبنة الفنانة الراحلة مريم فخر الدين، عن حزنها الشديد بسبب بعض ما نشر عن والدتها بعد موتها، من تصريحات منسوبة إليها قد تكون قالتها في لحظة عفوية، لأنها كانت إنسانة طيبة وصريحة وتلقائية.
وأضافت في تصريحاتها لـ"سيدتي نت"، أن والدتها الآن رحلت عن دنيانا، بالتالي لن تتمكن من الرد لتدافع عن نفسها تجاه ما ينشر على لسانها من تصريحات قد تسيء إليها، وتساءلت "أي دين وأي أخلاق تسمح لأشباه الصحفيين أن يتحدثوا بسوء عن شخص تحت التراب؟ ألم يسمعوا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام عندما قال "اذكروا محاسن موتاكم"؟".

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سيدتي