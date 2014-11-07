علاج برازيلي لشعر كنجمات هوليوود

لم يعد من المستحيل الحصول على شعر صحيّ وناعم الملمس، غير مجعّد، ومقاوم للرطوبة.

"برازيليان بلو أوت" Brazilian blow out تقنية معتمدة من قبل أهمّ مصفّفي الشعر في العالم، وهو سرّ تألّق شعر الممثّلة العالمية "جينيفر أنيستون" Jennifer Aniston وغيرها من نجمات هوليوود. يعمل هذا العلاج على تحسين نوعيّة الشعر، من خلال تغطية الشعر بمادة بروتينيّة، تكوّن طبقة عازلة تحمي الشعر من الرطوبة والجفاف وتزيد من نعومته ولمعانه.

كان لنا هذا اللقاء مع مصفّف الشعر روبير ألكسندر من دبي ليخبرنا بتفاصيل هذا العلاج.

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أيّ نوع من الشعر تنصح بمعالجته بالبرازيليان باوو أوت؟

أنصح السيّدة العربية بشكل خاصّ بتطبيق هذا العلاج، كونها تمتاز بشعر كثيف ومتطاير بفعل الرطوبة والجفاف، وكذلك صاحبة الشعر التالف من كثرة الصبغة والمجعّد. كما أنصح بتطبيقها على كلّ أنواع الشعر بالإجمال لحمايته من الضرر الذي يتعرّض له الشعر، جرّاء استعمال مصفّف الشعر، وبسبب العوامل الطبيعيّة كالرطوبة والجفاف.

ما هي النتيجة التي تحصل عليها السيّدة بعد العلاج؟

ستحصل السيّدة على شعر ناعم الملمس، وخالٍ من الوبر، وذي لمعة صحيّة وسهلة التسريح والتصفيف.

هل تستطيع السيدة ذات الشعر المصبوغ مع خصل highlights أن تعالج شعرها بالـbrazilian blow out؟

طبعاً، وهذا ما أنصح به بالضبط. ينبغي أن يتمّ صبغ الشعر قبل العلاج، من أجل شعر أملس وصحيّ المنظر.

هل تتأثّر كثافة الشعر بعد العلاج؟

لا، لا تتأثّر كثافة الشعر بعد العلاج، بل سيُحافظ الشعر على كثافته مع سهولة التصفيف.

ما هي مدّة صلاحية وفاعلية العلاج على الشعر؟

يدوم العلاج من ١٠ أسابيع إلى ١٢ أسبوعاً؛ وهذا يعود إلى نوعية الشعر ونموّه.

كم من الوقت يستغرق تطبيق العلاج على الشعر؟

هذا يتوقّف على طول الشعر، ولكن ما بين السّاعة والنصف والساعتين.

ويتضمّن تطبيق العلاج عدّة مراحل، بدءاً من وضع المادة ثمّ تسريحه، إضافة إلى مراحل لاحقة؛ والأهمّ هو عدم تعريض الشعر للماء لمدّة ثلاثة أيّام.

كيف تضمن السيّدة جودة هذا المنتج؟

أقوم شخصياً باستيراده من مدينة نيويورك، ولا أقوم بخلطه بأيّ موادّ أخرى. وهكذا أضمن فاعليّة ونتيجة هذا العلاج على شعر السيّدة.

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