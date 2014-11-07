مجموعة سانتوني النسائية لخريف وشتاء 2014 ـ 2015

تمثّل مجموعة "سانتوني" Santoni، المستوحاة من رواية فرجينيا وولف "أورلاندو"، الجوهر المتحوّل لبطل القصّة كرمز للحرية الداخلية لنساء القرن ال21، فيصبح اورلندو أسطورةً حديثة، ومجاز لرغبة الحبّ والخيال التي تجعل من حياتنا اليومية لحظات مشرقة ومثيرة.

مجموعة سانتوني النسائية لخريف وشتاء 2014 تبدأ برواية قصّتها مستلهمة أجوائها من التقليد الإنكليزي الذي يظهر في الحذاء الرجالي مع الرباط والمشبك المزدوج وجزمة تشيلسي وجزمة ركوب الخيل بالألوان الكلاسيكية التقليدية. الأحذية البالية الصبيانية تنطوي على نغمات معتّقة ومتطوّرة، وتحتوي على الصوف والتفاصيل بألوان أساسية متناقضة.

الليونة والراحة والأناقة تتدفّق في أسلوب معاصر وحضري، وتضم المجوعة أحذيو مصنوعة من جلد العجل المفصّل بالليزر وجزمات من النيوبرين وجزمات عسكرية ذات كعوب مسطّحة أو عالية. وتنبثق الملامح الذكورية لروح المرأة من النماذج المصنوعة من أقمشة روبيلي: خفّ ذات زركشة ذكورية تغنيه تفاصيل ذهبية زجاجية، صنادل ذات كعب عالي، حذاء رجالي مع قفل مزدوج وتصميم مقوّر.

وتستكمل هذه المجموعة حقائب اليد النفيسة، الملبّسة بأقمشة روبيلي. ويذكّر تصميمان باللون الذهبي والتطريز الأرجواني ذات التفاصيل الزخرفية المتضاربة بفخامة الأنماط البيزنطية.

مجموعة مميزة ومبتكرة، شاهديها هنا واختاري منها ما يعجبك من حقائب وأحذية لهذا الشتاء.