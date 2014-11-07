من هي أجمل أميرة ارتدت فساتين السهرات ؟

الأناقة والرقي من أهم الصفات التي عرفت بها أميرات العالم، إذ نعلم جميعاً مدى أهمية الظهور الاجتماعي المتكامل لكل أميرة منهن، حيث تحرص جميعهن على اختيار عناصر إطلالاتهن كاختيار الفستان وحتى الإكسسوارات المصاحبة له.

وتعتبر الأميرة Charlotte Casiraghi أميرة هانوفر إحدى أيقونات الموضة في العالم، فقد كانت الوجه الإعلاني لأكبر دور الأزياء كـ"Gucci"، كما ظهرت بإطلالة جذابة باللون الأبيض من نفس الدار في باريس مؤخراً، أما الأميرة Charlene أميرة موناكو فقد سحرتنا بنعومة اختياراتها ورقي إطلالاتها، وشاهدناها مؤخراً في إطلالات حمل رائعة من "Dior" فكانت متألقة ومشعة كعادتها.

وعلى الرغم من أن الملكة الإسبانية Letizia تحب الإطلالات البسيطة، إلا أنها تبهرنا بإطلالات فخمة وأنيقة من فترة لأخرى، ويمكننا القول أننا من أكبر المعجبين بإطلالات ولية عهد السويد Victoria، إذ لا يمكن أن ننسى إطلالتها في حفل زفاف شقيقتها بفستان من المصمم السويدي ذي الأصول اللبنانية فادي الخوري، ولا يوجد من ينافس الأميرة الإنجليزية التي خطفت قلوب الناس بأناقتها وتواضعها Kate Middleton، فقد كانت من أكثر الشخصيات المؤثرة في عالم الموضة خلال الأعوام الماضية.

وبالحديث عن أناقة الأميرات لا يمكن أن نغفل عن ذكر الأميرات العربيات، فقد عرفت الشيخة موزة من قطر بأنها إحدى أكبر أيقونات الموضة في العالم، إذ أعطت للأناقة مفهوماً جديداً، وعرفت بالتوربان الشهير الذي يصاحبها في كل إطلالاتها، أما الملكة رانية فهي ذات أسلوب أوروبي جميل، وتحرص على اختيار الفساتين الأنيقة ذات التصميم العصري المتجدد .

جمعنا لك في الصور أعلاه مجموعة من إطلالات الأميرات بفساتين السهرات، شاهديها واختاري الأجمل منها.

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