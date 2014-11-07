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ننشر تفاصيل مسابقة الـ30 ألف معلم التي أعلن عنها السيسي

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ننشر تفاصيل مسابقة الـ30 ألف معلم التي أعلن عنها السيسي ننشر تفاصيل مسابقة الـ30 ألف معلم التي أعلن عنها السيسي

 أرشيفية

أعلن مسئول بوزارة التربية والتعليم، عن تفاصيل امتحان المتقدمين لمسابقة الـ30 ألف معلم، والتى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح فى سبتمبر الماضي، والتي من المقرر أن تبدأ بعد غد الأحد الموافق 9 نوفمبر.

قال المصدر، فى تصريحات لـ”الحياة الآن”، إنه سيتم تقسيم الـ600 ألف معلم الذين استوفو الشروط على مرحلتين، مضيفاً إلي أن المرحلة الأولى تبدأ بعد غد الأحد وتضمن عدد من المحافظات، وستستغرق 15 يومًا، لافتاً إلي أن المعلمين الموجودين بالمرحلة الأولي سيمتحنون فى نفس المحافظة، أما في المرحلة الثانية فأنه من المحتمل توزيعهم على محافظات أخري.

وتعلن، الوزارة غدًا السبت عن موعد وأماكن الاختبارات للمرحلة الأولي على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

وذكر المصدر أن الوزارة قررت نقل اماكن اختبارات المعلمين بشمال سيناء إلي محافظة بورسعيد نظرا للظروف الأمنية التى تشهدها المحافظة.

وأضاف أن الامتحان سيكون في ثلاث مواد اللغة الإنجليزية والحاسب الألي والتربوي ،مضيفاً إلي أن المعلمين الذين سيجتازون هذا الامتحان ،سيتم تحديد موعد اخر لامتحان التخصص وسيكون في نفس اللجنه الذي أجري فيها الامتحان من قبل، لافتاً إلي أن الامتحان سيكون لمده ساعتين .

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