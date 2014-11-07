الجاكيت الطويل ذو الإطلالة المحتشمة موضة شتاء 2015

الجاكيت الطويل المفتوح من الأمام بات من صيحات الموضة الأكثر انتشارا بين مدوني الموضة المحجبات، وهو أشبه بالبالطو الطويل لكن بخامات خفيفة مناسبة لفصل الصيف مثل الشيفون والقطن. وقد شاع ارتداء هذا الموديل من الملابس لما يعطيه للمرأة المحجبة من إطلالة محتشمة خاصة في حالة ارتداء البنطلونات والتنورات المستقيمة التي تأخذ شكل الجسم.

ورغم أن الجاكيت الطويل يُصمم في الغالب بدون أزرار لينسدل بشكل مفتوح على الظهر والجوانب، إلا أن بعض مدوني الموضة يلجأن إلى ارتداء الأحزمة الأنيقة أعلاه مما تعطيه مظهرا أشبه بجاكيت الكيمونو الياباني.

فإذا كنت تبحثين عن طريقة مميزة لتجديد ستايل حجابك، فلما لا تستلهمي إطلالتك من هذه الصيحة الجديدة التي يتبعها أشهر مدوني الموضة المحجبات وذلك نقلًا عن مجلة “نصف الدنيا”.