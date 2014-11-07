أخبار عاجلة

مفاجأة في تشكيل الزمالك أمام الشرقية -
«هل فقدنا نحن العرب إنسانيتنا؟».. 10 مشاهير أدانوا مجزرة «إدلب» -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا الوكيل - الأربعاء 5-4-2017 -
السفيرة عزيزة - محمد راشد "اللص التائب": يحكي موقف وهو يسرق وزير" لو معايا فلوس كنت هسيبله مساعدة " -
السفيرة عزيزة - محمد راشد " اللص التائب " ... يحكي كيف كان يسرق البيوت -
السفيرة عزيزة - محمد راشد " اللص التائب " ... كيفية يمكن حماية أنفسنا من السرقة -
ستاد مصر: تشكيل طلائع الجيش و الداخلية في مباراة الأسبوع الـ 23 للدوري المصري -
المعارضة السورية: الحديث عن استهداف مستودع كيماوي للمعارضة "كذب" -
برلين: استخدام الغاز السام جريمة حرب يتعين معاقبة مرتكبيها -
تخلص من الشحوم و السموم و الكرش المنفوخ و الاضطرابات المعوية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

الجاكيت الطويل ذو الإطلالة المحتشمة موضة شتاء 2015

Google+ Print
الجاكيت الطويل ذو الإطلالة المحتشمة موضة شتاء 2015 الجاكيت الطويل ذو الإطلالة المحتشمة موضة شتاء 2015

أرشيفية

الجاكيت الطويل المفتوح من الأمام بات من صيحات الموضة الأكثر انتشارا بين مدوني الموضة المحجبات، وهو أشبه بالبالطو الطويل لكن بخامات خفيفة مناسبة لفصل الصيف مثل الشيفون والقطن. وقد شاع ارتداء هذا الموديل من الملابس لما يعطيه للمرأة المحجبة من إطلالة محتشمة خاصة في حالة ارتداء البنطلونات والتنورات المستقيمة التي تأخذ شكل الجسم.

ورغم أن الجاكيت الطويل يُصمم في الغالب بدون أزرار لينسدل بشكل مفتوح على الظهر والجوانب، إلا أن بعض مدوني الموضة يلجأن إلى ارتداء الأحزمة الأنيقة أعلاه مما تعطيه مظهرا أشبه بجاكيت الكيمونو الياباني.

فإذا كنت تبحثين عن طريقة مميزة لتجديد ستايل حجابك، فلما لا تستلهمي إطلالتك من هذه الصيحة الجديدة التي يتبعها أشهر مدوني الموضة المحجبات وذلك نقلًا عن مجلة “نصف الدنيا”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا