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اخسرى 3 كليو جرام فى أسبوع من خلال الشوربة الحارقة للدهون

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اخسرى 3 كليو جرام فى أسبوع من خلال الشوربة الحارقة للدهون اخسرى 3 كليو جرام فى أسبوع من خلال الشوربة الحارقة للدهون

أرشيفية

لخسارة الوزن طرق عديدة فلمَ لا تتعرّفين معنا على خطوات الشوربة الحارقة؟ قبل البدء باتباع هذا النوع من انواع الرجيم يجب عليك أن تتعرّفي معنا على طريقة عمل الشوربة الحارقة للدهون.

لتحضير هذا الحساء أنت بحاجة إلى تقطيع 6 حبات كبيرة من البصل، حبّتين من الفلفل الأخضر، وعلبتين من الطماطم منزوعة القشر، بعدها غطّي هذه الخضار بالماء واتركيها تغلي لمدة عشر دقائق وحتّى تصبح طرية.

بإمكانك تناول هذه الشوربة متى ما شئت عندما تشعرين بالجوع ولكن مع الأطعمة التالية ووفقاً للنظام الغذائي التالي:
> - اليوم الأول من رجيم الشوربة الحارقة: بإمكانك تناول كافة أنواع الفواكه إلى جانب الشوربة ولكن امتنعي عن تناول الموز. وإذا كنت ترغبين باحتساء أي نوع من المشروبات فاختاري الشاي غير المحلّى، عصير الكرانبيري، أو الماء.

- اليوم الثاني من رجيم الشوربة الحارقة: تناولي إلى جانب الشوربة كافة أنواع الخضار ومن المفضّل أن تتضمّن الكثير من الخضار الورقية الخضراء ولكن تجنّبي الذرة والفواكه.

- اليوم الثالث من رجيم الشوربة الحارقة: بإمكانك في هذا اليوم قدر ما شئت من الشوربة، الخضار، والفواكه ولكن امتنعي عن تناول البطاطا.

- اليوم الرابع من رجيم الشوربة الحارقة: إلى جانب الشوربة، تناولي 3 حبات من الموز واشربي 3 أكواب من الحليب خالي الدسم، وكمية كبيرة من الماء.

- اليوم الخامس من رجيم الشوربة الحارقة: بإمكانك إلى جانب الشوربة تناول حوالى 400 ج من اللحم مع 6 حبات من الطماطم في اليوم. ولكن لا تنسي أن تشربي حوالى 8 أكواب من الماء.

- اليوم السادس من رجيم الشوربة الحارقة: إلى جانب الشوربة الحارقة للدهون، تناولى إلى حد 3 قطع من الستيك في اليوم مع الكثير من الخضار ولكن امتنع عن تناول البطاطا.

- اليوم السابع من رجيم الشوربة الحارقة: تناولي الشوربة إلى جانب الأرزّ الأسمر والخضار.

إذا اتّبعت هذا الرجيم من دون أي محاولة غش لتناول أطعمة ممنوعة فستلاحظين أنّك قد خسرت حوالى 3 كيلوجرامات في أسبوع واحد .

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