إصابة 8 أشخاص فى انفجار أنبوبة بمنزل فى سرس الليان بالمنوفية

تمكنت قوات الحماية المدينة بشبين الكوم من السيطرة على حريق هائل بمنزل بمدينة سرس الليان ومنع امتداده لمنزلين أخرين، مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص .

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية إخطارا من الرائد حمدى سيف رئيس مباحث قسم سرس الليان يفيد بحريق منزل مكون من طابقين على مساحة 70 مترا بمدينة سرس الليان ملك خالد محمود خليفة 40 سنة ؛ وامتدت النيران لتلتهم منزلين اخرين .

من جانبها قالت الدكتورة هناء سرور وكيل وزراة الصحة بالمنوفية ان مدينة سرس الليان شهدت اليوم الجمعة انفجار انبوبة بمنزل مما أدى إلى انهياره والتهمت النيران منزلين اخرين ؛ مما اسفر عن اصابة 8 اشخاص .

وأضافت سرور – انه تم نقل 3مصابين إلى مستشفى سرس الليان العام وخمسة اخرين الى مستشفى شبين الكوم التعليمى قسم الحروق لخطورة حالتهم ؛ لافتة الى ان الحروق تراوحت درجاتها ما بين 30% و40% .