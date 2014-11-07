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النني ينافس توريه وبنعطية على جائزة أفضل لاعب إفريقي

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النني ينافس توريه وبنعطية على جائزة أفضل لاعب إفريقي النني ينافس توريه وبنعطية على جائزة أفضل لاعب إفريقي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قائمة المرشحين لجائزة لاعب العام الإفريقي 2014، بتواجد محمد النني المحترف في صفوف بازل السويسري إلى جانب يايا توريه لاعب مانشستر سيتي ومهدي بنعطية مدافع بايرن ميونيخ.

ويتنافس 25 لاعبا للحصول على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا عن عام 2014، بينهم مصري وحيد وهو محمد النني لاعب وسط المقاولون السابق.

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ويعلن الفائز بجائزة أفضل لاعب بمدينة لاجوس في نيجيريا بتاريخ الثامن من يناير عام 2015، حسبما أعلن الكاف عبر موقعه الرسمي.

ويتواجد يايا توريه أفضل لاعب إفريقي في السنوات الثلاثة الماضية بالقائمة، إلى جانب رباعي جزائري وهم رايس مبولحي، إسلام سليماني، سفيان فيجولي وياسين براهيمي.

وشهدت القائمة تواجد ثنائي الصفاقسي التونسي، فخر الدين بن يوسف وفرجاني ساسي، وثنائي السنغال دام ندوي وسايدو مانيه.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

1- محمد النني ( ، بازل)

2- أحمد موسى (نيجيريا، سسكا موسكو)

3- أسامواه جيان (غانا، العين)

4- دام ندوي (السنغال، لوكوموتيف موسكو)

5- إيمانويل أديبايور (توجو، توتنهام)

6- إيريك ماكسيم تشوبو-موتنج (الكاميرون، شالكه)

7- فخر الدين بن يوسف (تونس، الصفاقسي)

8- فرجاني ساسي (تونس، الصفاقسي)

9- ياو كواسي جيرفيه "جيرفينيو" (كوت ديفوار، روما)

10- اسلام سليماني (الجزائر، سبورتنج لشبونة)

11- كوادو أسامواه (غانا، يوفنتوس)

12- مهدي بن عطية (المغرب، بايرن ميونيخ)

13. بيير إيمريك أوباميانج (الجابون، بروسيا دورتموند)

14. رايس مبولحي (الجزائر، فيلادلفيا يونيون)

15. سايدو مانيه (السنغال، ساوثهامبتون)

16. سيدو كيتا (مالي، روما)

17. سفيان فيغولي (الجزائر، فالنسيا)

18. ستيفان مبيا (الكاميرون، إشبيليه)

19. تولاني سيريرو (جنوب أفريقيا، أياكس)

20. فنسنت أبو بكر (الكاميرون، بورتو)

21. فنسنت إينياما (نيجيريا، ليل)

22. ويلفريد بوني (كوت ديفوار، سوانزي)

23. ياسين براهيمي (الجزائر، بورتو)

24. يانيك بولاسي (الكونغو الديمقراطية، كريستال بالاس)

25 - يايا توريه (كوت ديفوار، مانشستر سيتي)

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