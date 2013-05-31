باسم يوسف يخصص فقرة في "البرنامج" للحديث عن "سد النهضة" وانقطاع الكهرباء

كتب : فاطمة النشابي منذ 7 دقائق

خصص الإعلامي باسم يوسف، فقرة في برنامجه "البرنامج"، على قناة "سي بي سي"، للحديث عن حالات انقطاع الكهرباء بشكل متكرر داخل المجتمع المصري، وعلى طريقته انتقد يوسف ذلك من خلال مقولة "ضلمت مصر..مصر مضلمة على أهلها".

وانتقد البرنامج العديد من التصريحات التى خرجت من قبل أعضاء التيار الإسلامي ومنهم حسن البرنس حول كيفية ترشيد الكهرباء في البيت المصري، وتطرق يوسف، لوعد الرئيس محمد مرسي في العام الماضي حول حل أزمة الكهرباء وكيفية حلها.

وتناول يوسف، خلال حلقة البرنامج، لقرار الحكومة الإثيوبية بتحويل مجرى النيل الأزرق و بناء سد النهضة على طريقته الخاصة من خلال عرض أراء الكاتب الصحفي عادل حموده، وكذلك تصريح وزير الري عندما أشار إلى إنه علم بالأزمة من الإعلام، كما تطرق لتصريح محمد مرسي قبل توليه الحكم عندما قال إنه بـ"الحب والاحترام ستزيد مياه النيل"، وتساءل "لماذا سُمي السد الإثيوبي بسد النهضة".