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«الجيزة»: إحالة صاحب «كارو» للنيابة بعد تعديه على رئيس حي الهرم

  • مصر
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تعدى صاحب «سيارة كارو» على رئيس حي الهرم، إسماعيل عبدالواحد، الجمعة، عندما لاحقه أثناء رميه مخلفات مباني عند منزل كوبري المنصورية، حسبما ذكرت محافظة الجيزة في بيانها.

وكان رئيس الحي في جولة متابعة ميدانية لعدد من مطالع ومنازل بعض الكباري التابعة لحي الهرم.

وصادرت قوات الأمن السيارة الكارو، وسلمت الحصان إلى حديقة الحيوان وقبضت على صاحب السيارة، واتخذت الإجراءات القانونية بحقه وتقديمه إلى النيابة العامة، التي تباشر التحقيق معه حاليًا، حيث تم تحرير محضر بالواقعة ضد وليد رمضان رزق، صاحب «العربة الكارو»، برقم 34015.

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