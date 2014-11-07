تعرف على 6 مشروبات طبيعية لجسم بدون كرش

كثر يعتقدون أن كوباً من الليموناضة يعتبر من المشروبات المثلى ضمن حمية متوازنة للتخلص من الكيلوجرامات الزائدة.

لكن في الواقع تحتوي الليموناضة الجاهزة التقليدية على نسبة عالية من السكر وتصل كمية الوحدات الحرارية فيها إلى 250، فلا يكون ذلك لمصلحة محيط خصرك الذي تتكدس فيه هذه الكيلوجرامات الزائدة، وإن كنت تجهلين ذلك.

في المقابل أمامك مشروبات عدة لذيذة يمكن أن تلجأي إليها إذا كنت ترغبين في الحصول على معدة مسطحة.

الماء بنكهات مختلفة

> يعتبر ترطيب الجسم من الخطوات الاساسية لخفض الوزن. فالإكثار من شرب الماء يساعد على ضبط معدل السوائل في الجسم ومنع انحباسها الذي يعتبر من الأسباب الرئيسية لانتفاخ البطن. كما يساعد الماء عل إعطاء إحساس بالشبع بحيث تأكلين كميات أٌقل. لكنّ كثراً يشعرون بالملل من تناول الماء العادي ولا يجدون في ذلك أي لذة.

إذا كنت من أولئك الأشخاص ما عليك إلا اللجوء إلى الماء المنكه بالحامض أو النعناع، فهذا يشجعك على الإكثار من تناوله دون أن تزيد كمية الوحدات الحرارية التي تحصلين عليها.

شراب البطيخ المثلج

> لا مشكلة في تناول شراب البطيخ المثلج الذي يعتبر من المشروبات المرطبة بامتياز لغنى البطيخ بالماء والمكونات الغذائية، بما فيها المكونات المكافحة للسرطان والحمض الأميني arginine الذي تبين أنه يخفض معدل الدهون في الجسم ويزيد نسبة العضلات.

لذلك الجأي إلى هذا الشراب الممتاز الذي لا يحتوي على أكثر من 56 وحدة حرارية.

الشاي المثلج بالنعناع

> ليس الشاي المثلج بالنعناع من المشروبات المنعشة فحسب، لا بل هو من المشروبات التي تساعدك في الحصول على معدة مسطحة.

عصير الاناناس

> من المشروبات المنعشة التي تحتوي على أنزيمات تكافح الانتفاخ وتسهل الهضم.

الشاي الأخضر

> إلى جانب أنه يخفف خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب، يحتوي أيضاً على مضادات أكسدة تساعد على حرق الدهون المكدسة في البطن. تناولي الشاي الاخضر قبل ممارسة الرياضة لتزيدي قدرة جسمك على حرق الدهون.

مخفوق الشكولا المر

> يساعدك الشوكولا المر على خفض وزنك لأنه يخفف الشهية ويحد من الرغبة في الأكل. لكن يجب أن تعرفي أن مخفوق الشوكولا يحتوي على نحو 400 وحدة حرارية فيشكل وجبة كاملة أكثر منها وجبة صغيرة.

> لذلك من الأفضل أن تتناوليه كوجبة فطور لتشعري بالشبع ساعات طويلة وذلك نقلًا عن مجلة “لها”.