البنفسجي والفيروزي في ديكور منزلك

تشبه الألوان، بمندرجاتها ومدلولاتها، بحراً عميقاً.

وإذ يحدّد كلّ منها هويّة غرف منزلك، "سيّدتي نت" يطلع من مهندسة التصميم الداخلي إسلام عمر على أبرز اتجاهاتها في هذا الموسم.

يكثر استخدام الفيروزي والبنفسجي في عالم الديكور.

وفي ما يلي، لمحة عنهما:

1- البنفسجي

أحمر + أزرق = بنفسجي

يجمع اللون البنفسجي صفات الأحمر والأزرق، وينتج عن مزجهما، ويؤشّر إلى الفخامة والشجاعة والإثارة، ويناسب الصالون وغرفة النوم خصوصاً، سواء في الطراز الكلاسيكي أو العصري.

ولذا، إن رغبت في إضافته إلى إحدى غرف منزلك، فـــ:

* اعلمي أن البنفسجي بدرجاته الداكنة والقوية يناسب الديكور الكلاسيكي. ومع صحبة البنفسجي الأصفر بدرجاته الغامقة (الذهبي) أو الأسود، تحلّ الفخامة في المكان.

* اختاري لوناً من درجات البنفسجي حصراً لأثاثك، أو دعي هذا الأخير يحلّ بالمشاركة مع لون واحد على الأكثر في قطعه، مع الاستعانة بـــ"أكسسوارات" بطابع كلاسيكي من وسائد، وشمعدانات، وآنيات، وإطارات، ومراعاة تفاوت الدرجات اللونية نوعاً ما، فلا تكون فاتحة تماماً تعكس طابعاً عصرياً، ولا غامقة جداً فتترك انطباعاً بالقتامة والضيق في أرجاء المكان.

* قومي بدمج البنفسجي، بدرجاته الفاتحة والهادئة، مع الأبيض، أو الرمادي (الفضّي)، أو الأزرق، أو الأصفر الهادئ، أو الوردي، في الديكور "المودرن" والمعاصر.

2- الفيروزي

أزرق + أخضر (أزرق + أصفر) = فيروزي (أخضر مزرق).

يسمّى الفيروزي باللون الوسطي، وهو ينتج عن خلط اللون الأساسي الأزرق مع اللون الثنائي الأخضر، وهذا الأخير يشكّل حصيلة دمج الأزرق مع الأصفر.

ويحلّ الفيروزي في اتجاهات الألوان البارزة في عالم الديكور لأناقته وسهولة تشكيله. وهو يجمع بين صفات الأخضر والأزرق، لناحية إضفاء الهدوء وإشاعة الاسترخاء، والرمز إلى الأمل والنبل.

ولكن، بعد اتباع النصيحة الداعية إلى البعد عن استخدام الفيروزي في غرفة الطعام، نظراً إلى أنّه ينعكس على ألوان الأطعمة، فلا يظهرها على حقيقتها، إن رغبت في إضافته إلى إحدى غرف منزلك، فـــ:

_ استخدمي الدرجات الغامقة والقوية منه في التصميم الكلاسيكي، علماً أنّه تنتج عن حضور الفيروزي مع الأحمر، أو الأصفر (الذهبي)، أو البنفسجي الغامق، أو البني فخامة في الغرفة.وفي هذا الإطار، يمكنك اختيار أقمشة منقوشة ومطبعة باللون الفيروزي للأثاث، مع "اكسسوارات" بلون واحد وبطابع كلاسيكي.

_ اختاري الفيروزي بمندرجاته في التصميم "المودرن"، علماً أنّك لست في حاجة إلى الدرجات الفاتحة منه حصراً في هذا المجال، بل كلّ ما عليك فعله هو إضافة اللمسات العصرية إلى غرفتك، عبر استخدام الأبيض، أو الرمادي (الفضي)، أو البيج، أو الأصفر بدرجة هادئة، عند استخدامه.

- نسّقي الفيروزي مع الرمادي، والبنفسجي، والبيج، والأصفر الهادئ، مجتمعة، وستلاحظين جماليّة الروح العصريّة التي ستطبعين المكان فيها، بدون أن تنفر العين أو تشعر بزحمة الألوان!

- دعي الفيروري يحضر في غرفة الجلوس العائليّة.

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