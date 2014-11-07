نائب مدير مستشفى 57357: نحقق معدﻻت شفاء مرتفعة تصل لـ72%

أكد الدكتور شريف أبو النجا نائب مدير مستشفى 57357 سرطان الأطفال، أن المستشفى تحقق معدلات شفاء مرتفعة وصلت إلى 72%.

وقال خلال كلمته فى حفل دعم مجموعة العربى بأجهزة منقى الهواء التى تحارب العدوى وتعمل على تنقية غرف جرعات العلاج الكيماوى بالمستشفى، إنه يقدر الدور الذى تبذله مجموعة شركات العربى لمساندتها جهود المستشفى فى تخفيف آلام الأطفال، ورعايتهم ووقايتهم، مشيرًا الى أن به 200 سرير، وهي ملك للشعب المصري تقدم خدمة مجانية تمامًا للأطفال.

وقام أبو النجا بعرض نماذج من تبرعات بعض رجال الأعمال والمواطنين البسطاء، مشيرا إلى أن القاعة التي يتم فيها حفل التكريم تم بناؤها من تبرعات رجال الشرطة من مرتباتهم.

ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح محمود العربى، رئيس القطاع الطبى بمجموعة العربى، أن المساهمة بهذه الأجهزة يأتي من حرصنا الدائم على صحة الأطفال، بذور المستقبل المشرق لمصر، منوها أن هذه المساهمة تأتى من إيمان المجموعة بمسئوليتها المجتمعية نحو المجتمع المصرى بكافة فئاته.

وأشار رئيس القطاع إلى واجب الكيانات الاقتصادية نحو الأطفال المرضى، وتوفير المناخ الجيد لهم في اتمام علاجهم وشفاءهم شفاءاً نهائيا، ليسعدوا بحياتهم ويحققون أحلامهم فى النهوض بمصر، مؤكدا أن المجموعة العربي من أبرز الكيانات الاقتصادية الوطنية التي تساهم في تنمية ونهضة المجتمع فى شتى المجالات مثل دعم التعليم من خلال تطوير المدارس و المعاهد القومية، و رعاية الباحثين بالجامعات المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، و دعم غير القادرين وذوي الاحتياجات الخاصة، و رعاية الموهوبين في العديد من الانشطة الرياضية والثقافية.