القبض على مختل عقليا أشعل النيران بمستشفى الرمد بالإسكندرية

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة محرم بك من القبض على المتسبب بإشعال النيران بمستشفى الرمد وتبين انه شخص مختل عقليا.

وكان المقدم احمد المجبر رئيس مياحث قسم شرطة محرم بك قد تلقى اخطارا بنشوب حريق بمستشفى الرمد دائرة القسم، وعلى الفور توجه برفقة قوات الحماية المدنية وتم اخماد النيران التى اتت على مخزن ببالطابق الاول بالكامل وتوصلت تحريات المباحث لتحديد شخصية المتهم وتبين انه مختل عقليا غافل الامن وأشعل النيران بالمخزن.

تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته الى المستشار محمد نوار رئيس نيابة محرم بك الذى امر بإيدع المتهم ، مستشفى الأمراض العقلية وتوقيع الكشف عليه.