«المصرية للمطارات» تعلن عن وظائف جديدة للشباب
أعلنت الشركة «المصرية للمطارات» عن حاجتها للتعاقد مع عدد من العاملين لصالح مقر الشركة والمطارات التابعة لها لعام 2014/2015.
وقالت الشركة – فى بيان – إن الوظائف التى تحتاج إليها هى: «مهندس ميكانيكا / مهندس مدنى / مهندس متابعة / فنى تبريد وتكييف / فنى ميكانيكا / فنى ميكانيكا سيارات / فنى كهرباء قوي / فنى كهرباء سيارات / فنى كهرباء ميكانيكا / فنى معماري / فنى مساحة / فنى الومنتال / فنى صيانة / سباك / ميكانيكي سيارات / كهربائى سيارات / مفتش / كاتب رسوم سيارات / امين مخزن / امين خزينة / فنى اتصالات / مهندس اتصالات / اخصائى نظم معلومات / اخصائى شئون عاملين / كاتب / اخصائى تامين / اخصائى عمليات / اخصائى امن / مشغل نظم امن / كاتب أمن».
وأضافت الشركة أن الشروط العامة الواجب توافرها فى الوظائف المعلن عنها هى:
1- لا يتعدي عن 30 عام فى 1-1-2015
2- مطلوب خبرة
3- المتقدم لم يعمل بالشركة من قبل
4- فى حالة تقديم اكثر من طلب يعتبر التقديم لاغي
> 5- موعد سحب طلب الالتحاق 2/3/4 من شهر نوفمبر
> 6- الشركة لم تعلن عن وظائف على اى موقع الكترونى
> 7- فترة استلام الطلبات يوم 9/10/11 من شهرنوفمبر
> 8- اجتياز الاختبارات الانجليزي والحاسب الالى
> 9- اجتياز اختبار المناظرة (الهيئة)
> 10- يتم تحديد الوظيفة المتقدم لها طبقا للوظائف المدرجة بالاعلان فقط
> 11- جميع الوظائف للذكور فقط.
وأوضحت الشركة أن المستندات المطلوبة للتقديم لتلك الوظائف هى:
1- صورة البطاقة الرقم القومي
2- صورة من شهادة التخرج
> 3- صورة من شهادة الميلاد
> 4- صورة من شهادة تادية الخدمة العسكرية او الاعفاء منها
> 5- صورة من قسيمة الزواج / ان وجد
> 6- سيرة ذاتية
و العنوان الذى يتم إرسال الأوراق عليه هو: «الشركة المصرية للمطارات – طريق المطار – امام وزارة الطيران المدنى».
وتابعت أنه لا يتم استلام طلبات بعد الموعد المحدد.