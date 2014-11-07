«المصرية للمطارات» تعلن عن وظائف جديدة للشباب

أعلنت الشركة «المصرية للمطارات» عن حاجتها للتعاقد مع عدد من العاملين لصالح مقر الشركة والمطارات التابعة لها لعام 2014/2015.

وقالت الشركة – فى بيان – إن الوظائف التى تحتاج إليها هى: «مهندس ميكانيكا / مهندس مدنى / مهندس متابعة / فنى تبريد وتكييف / فنى ميكانيكا / فنى ميكانيكا سيارات / فنى كهرباء قوي / فنى كهرباء سيارات / فنى كهرباء ميكانيكا / فنى معماري / فنى مساحة / فنى الومنتال / فنى صيانة / سباك / ميكانيكي سيارات / كهربائى سيارات / مفتش / كاتب رسوم سيارات / امين مخزن / امين خزينة / فنى اتصالات / مهندس اتصالات / اخصائى نظم معلومات / اخصائى شئون عاملين / كاتب / اخصائى تامين / اخصائى عمليات / اخصائى امن / مشغل نظم امن / كاتب أمن».

وأضافت الشركة أن الشروط العامة الواجب توافرها فى الوظائف المعلن عنها هى:

1- لا يتعدي عن 30 عام فى 1-1-2015

2- مطلوب خبرة

3- المتقدم لم يعمل بالشركة من قبل

4- فى حالة تقديم اكثر من طلب يعتبر التقديم لاغي

> 5- موعد سحب طلب الالتحاق 2/3/4 من شهر نوفمبر

> 6- الشركة لم تعلن عن وظائف على اى موقع الكترونى

> 7- فترة استلام الطلبات يوم 9/10/11 من شهرنوفمبر

> 8- اجتياز الاختبارات الانجليزي والحاسب الالى

> 9- اجتياز اختبار المناظرة (الهيئة)

> 10- يتم تحديد الوظيفة المتقدم لها طبقا للوظائف المدرجة بالاعلان فقط

> 11- جميع الوظائف للذكور فقط.

وأوضحت الشركة أن المستندات المطلوبة للتقديم لتلك الوظائف هى:

1- صورة البطاقة الرقم القومي

2- صورة من شهادة التخرج

> 3- صورة من شهادة الميلاد

> 4- صورة من شهادة تادية الخدمة العسكرية او الاعفاء منها

> 5- صورة من قسيمة الزواج / ان وجد

> 6- سيرة ذاتية

و العنوان الذى يتم إرسال الأوراق عليه هو: «الشركة المصرية للمطارات – طريق المطار – امام وزارة الطيران المدنى».

وتابعت أنه لا يتم استلام طلبات بعد الموعد المحدد.