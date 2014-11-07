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بيع لوحة «الربيع» ألمانية بـ 65 مليون دولار

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بيع لوحة «الربيع» ألمانية بـ 65 مليون دولار بيع لوحة «الربيع» ألمانية بـ 65 مليون دولار

أرشيفية

بيعت لوحة «الربيع» التي رسمها الفنان الانطباعي الفرنسي إدوار مانيه وبيعت في مزاد بسعر قياسي بلغ 65.1 مليون دولار إلى متحف جيه. بول جيتي بمدينة لوس انجليس الأمريكية.

وأعلن المتحف يوم الخميس أنه الجهة التي اشترت اللوحة التي رسمت عام 1881 وظلت بحوزة عائلة واحدة على مدى 100 عام. وكان المبلغ الذي دفع فيها قياسيا إذ كان من المقدر بيعها بمبلغ أقصاه 35 مليون دولار.

وقال تيموثي بوتس مدير المتحف في بيان “لا يساورني شك في أنها ستصبح قريبا إحدى أهم الصور في مجموعة جيتي من اللوحات المرسومة إذ تمثل أكبر إنجاز في عالم التصوير الفرنسي الذي يعود إلى أواخر القرن التاسع عشر من خلال عمل يعد معلما في مسيرة أعظم فنانيه وأكثرهم تأثيرا.”

وتعبر اللوحة عن فصل الربيع متجسدا في شكل ممثلة باريسية شابة كانت تدعى جان ديمارسي.

وبلغت حصيلة مزاد الفن الانطباعي والحديث الذي أقيم في قاعة كريستيز في نيويورك مساء الأربعاء 165.6 مليون دولار وذلك نقلًا عن موقع “رويترز”.

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