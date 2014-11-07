بالصور.. ضبط سيارة نقل بها مخبأ سري لتهريب البضائع الأجنبية ببورسعيد

تمكنت جمارك بورسعيد بالتنسيق مع إدارة أمن الموانيء بمنفذ الشاحنات من ضبط سيارة نقل بها مخبأ سري لتهريب البضائع الأجنبية غير خالصة الرسوم الجمركية .

وتنفيذا لتعليمات الدكتور مجدي عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، ومحمد أبوزيد، وكيل الوزارة والمنطقة الشرقية، وسعيد ناصر، وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد و طارق غانم، مدير الإدارة العامة ومحسن حسن، المشرف العام علي المنافذ الجمركية بتشديد الرقابة والتنفيش الدقيق للسيارات، تمكن المقدم محمد عدس رئيس مباحث منفذ الشاحنات الجمركي بالتنسيق مع محسن حسن المشرف العام علي المنافذ الجمركيةود.أحمد المغربي مدير إدارة المنفذ حيث تم ضبط الشاحنة رقم ط.ع.أ 5476/ط.ع..ب.8391 قيادة م.ا.ع.في محاولة تهريب بضائع اجنبية وملابس بكميات ضخمة جدا مخبأة داخل مخزنين سريين اسفل السيارة أحدهما مخصصة كثلاجة للشاحنة والأخرى لعدة الشاحنة وداخل برميل بلاستيك مثبت اسفل الشاحنة ومفتوح من أعلي وهذه الفتحة مغطاة بأسفل أرضية الشاحنة .

وبجرد المضبوطات وجد 438 بيجامة حريمي مكونة من 2 قطعة . وتم نحرير محضر ضبط جمركي رقم 9484واستمارة مضبوطات بالمشمول رقم 5260 وتم التحفظ على السيارة والمضبوطات وقائدها وإحالته قائد الشاحنة الي النيابة العامة.