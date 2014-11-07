أخبار عاجلة

مفاجأة في تشكيل الزمالك أمام الشرقية -
«هل فقدنا نحن العرب إنسانيتنا؟».. 10 مشاهير أدانوا مجزرة «إدلب» -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا الوكيل - الأربعاء 5-4-2017 -
السفيرة عزيزة - محمد راشد "اللص التائب": يحكي موقف وهو يسرق وزير" لو معايا فلوس كنت هسيبله مساعدة " -
السفيرة عزيزة - محمد راشد " اللص التائب " ... يحكي كيف كان يسرق البيوت -
السفيرة عزيزة - محمد راشد " اللص التائب " ... كيفية يمكن حماية أنفسنا من السرقة -
ستاد مصر: تشكيل طلائع الجيش و الداخلية في مباراة الأسبوع الـ 23 للدوري المصري -
المعارضة السورية: الحديث عن استهداف مستودع كيماوي للمعارضة "كذب" -
برلين: استخدام الغاز السام جريمة حرب يتعين معاقبة مرتكبيها -
تخلص من الشحوم و السموم و الكرش المنفوخ و الاضطرابات المعوية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

ارتفاع نسبة سرطان القولون بين الشباب

Google+ Print
ارتفاع نسبة سرطان القولون بين الشباب ارتفاع نسبة سرطان القولون بين الشباب

أرشيفية

وجدت دراسة أميركية جديدة أن الإصابة بسرطان القولون والمستقيم تتزايد بين الشبان، بينما تتراجع الإصابات بين من هم أكبر سنا.

وقال الباحثون إنه إذا ما استمر هذا الاتجاه، فسيتضاعف عدد حالات سرطان القولون والمستقيم إلى المثلين تقريبا، بين من تتراوح أعمارهم بين 20 و34 عاما.

كما سيرتفع العدد بنسبة تتراوح بين 28 في المئة و46 في المئة في الفئة العمرية من 35 إلى 49 عاما.

وقالت الدكتورة كريستينا بيلي لرويترز “يجب أن ندرك أن معدل الإصابة يزداد بين المرضى الشبان ويجب أن نأخذ هذا على محمل الجد.”

وقالت بيلي التي قادت فريق الدراسة وتعمل في مركز “إم.دياندرسون” للسرطان بجامعة تكساس في هيوستون إن السبب وراء هذه الزيادة غير واضح، ولكن لا يمكن للأطباء أن يستبعدوا احتمالية إصابة الشخص الأصغر سنا بسرطان القولون والمستقيم.

وأضافت بيلي حسبما ذكرت صحفية “سكاى” الإلكترونية أن الأطباء والمرضى يستبعدون الإصابة بالسرطان في البداية الأمر الذي يفسر تزايد عدد الحالات المتأخرة بين المرضى الشبان.

ويقدر المعهد القومي للسرطان في الولايات المتحدة أن عدد الإصابات بسرطان القولون سيبلغ 96 ألفا و830 حالة جديدة في 2014 بينما ستصل الإصابات الجديدة بسرطان المستقيم إلى 40 ألف حالة.

ويقدر المعهد أن تصل الوفيات الناجمة عن هذين النوعين من السرطان إلى 50 ألفا و310 حالات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا