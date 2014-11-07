​​أهالي مريض يحطمون قسم الجراحة بالمستشفى الجامعى بالمنيا

حطم أهالى مريض، قسم الجراحة بمستشفى المنيا الجامعى وعدد من الأجهزة الطبية، وقدرت قيمية التلفات بقيمة 10 آلاف جنيه ، كما تم إصابة فردين أمن لمنعهم من الدخول برفقة احد المرضى ، تم القبض على المتهمين ، وتحرر محضر بالواقعة ، وباشرت النيابة التحقيق .

تلقى اللواء أسامة متولى مدير امن المنيا، إخطاراً من اللواء هشام نصر مدير البحث الجنائى بالمديريه ، تلقيه اشارة من المستشفى الجامعى بنشوب مشاجرة بالمستشفى أسفرت عن إصابة كل من الفاروق اشرف محمد 28 سنه مصب بجروح بالوجه ، والحسينى ابو بكر 24 سنه مصاب بإشتباة ما بعد الارتجاج فردين امن بالمستشفى ، لقيامهما بمنع كامل . ن . ك 23 سنة طالب ، وشقيقه عصام 32 سنه وهانى . ك . ل 30 سنه ، وكيرلس . إ . ك 13 سنة طالب مقيمون بقرية الشرفا التابعه لمركز المنيا من الدخول للمستشفى رفقة احد المرضى وقاموا بالتعدى علهم بالضرب محدثين ما بهما من إصابات وإحداث تلفيات بالمستشفى عبارة عن تحطيم محتوى قسم الجراحه وأجهزة طبية وتروليات وكمية من الأدوية.

وقدرت قيمة التلفيات بقيمة 10 آلاف جنيه ، وتمكنت الخدمات الأمنية بالمستشفى من السيطرة على الموقف وضبط المتهمين وإصطحابهم لديوان القسم ، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .