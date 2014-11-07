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أسهم أوروبا ترتفع قبل صدور بيانات الوظائف الأمريكية

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أسهم أوروبا ترتفع قبل صدور بيانات الوظائف الأمريكية أسهم أوروبا ترتفع قبل صدور بيانات الوظائف الأمريكية

أرشيفية

ارتفعت الأسهم الأوروبية في بداية التعاملات يوم الجمعة بدعم من نتائج أعمال إيجابية لعدد من شركات الأسهم القيادية ومن بينها أرسيلور ميتال لصناعة الصلب مع ترقب المستثمرين لبيانات الوظائف الأمريكية المهمة التي تصدر شهريا.

وصعد سهم أرسيلور ميتال أكبر شركة لصناعة الصلب في العالم 3.6 بالمئة بعد أن أعلنت تحقيق أرباح تجاوزت التوقعات في الربع الثالث من العام قائلة إن التحسن في أنشطة الصلب فاق ضعف عمليات التعدين.

وبحلول الساعة 0808 بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر يوروفرست 300 لأسهم كبرى الشركات الأوروبية 0.2 بالمئة إلى 1354.64 نقطة.

وأظهر مسح لرويترز أن أرباب العمل في الولايات المتحدة قد يضيفون 231 ألف وظيفة بعد أن بلغ عدد الوظائف الجديدة 248 ألفا في سبتمبر أيلول. ومن المتوقع أن يستقر معدل البطالة عند أدنى مستوياته في ست سنوات 5.9 بالمئة.

وفي أنحاء أوروبا ارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.2 بالمئة عند الفتح بينما زاد مؤشر كاك 40 الفرنسي 0.1 بالمئة وداكس الألماني 0.4 بالمئة وذلك نقلًا عن موقع “رويترز”

 

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