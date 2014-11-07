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أنشيلوتي يستبعد ميسي من المنافسة مع كريستيانو على الكرة الذهبية

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أنشيلوتي يستبعد ميسي من المنافسة مع كريستيانو على الكرة الذهبية أنشيلوتي يستبعد ميسي من المنافسة مع كريستيانو على الكرة الذهبية

(إفي): أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد أن اللاعب الوحيد الذي يستحق جائزة الكرة الذهبية هذا الموسم هو البرتغالي كريستاينو رونالدو، مشيرا إلى أن "لاعبا ألمانيا" قد ينافس "صاروخ ماديرا" عليها.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي ردا على سؤاله عن الجائزة الذهبية وفرص الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة وغريم اللاعب البرتغالي اللدود أو منافس آخر للفوز بها على حساب كريستيانو: "النتائج تتحدث عن كريستيانو".

وأضاف: "قد ينافس كريستيانو لاعب ألماني لأنهم فازوا بالمونديال، ولكن لا أعتقد أن هناك لاعبين أقرب للمنافسة"، في إشارة إلى ميسي.

ويرى أنشيلوتي أن تصريحات رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز التي قال خلالها إن كريستيانو هو "وريث السيد ألفريدو دي ستيفانو" صائبة وتعد حافزا للاعب البرتغالي.

وقال: "أعتقد أن (مقارنته) صائبة لأن كريستيانو يعكس هذا التصور وهو عنصر كبير لريال مدريد. كل العالم يعرف ما مثله دي ستيفانو لهذا النادي، والمقارنة به حافز كبير للمستقبل. أعتقد أنه يستحق هذا".

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