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باسم مرسي غاضبا: الزمالك أبعدني من المنتخب.. وسأرحل في يناير

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باسم مرسي غاضبا: الزمالك أبعدني من المنتخب.. وسأرحل في يناير باسم مرسي غاضبا: الزمالك أبعدني من المنتخب.. وسأرحل في يناير

انفجر باسم مرسي مهاجم الزمالك غضبا عقب قرار عدم استدعائه من قبل الجهاز الفني لمنتخب مصر لمباراتي السنغال وتونس، مشيرا إلى أن عدم تواجده أساسيا في مباراة حرس الحدود هو السبب.

وغاب باسم مرسي عن لقاء الزمالك وحرس الحدود في الجولة الثامنة من الدوري المصري، في الوقت الذي شارك فيه كبديل أمام سموحة والاتحاد.

ويرى باسم مرسي أن استبعاده من قائمة المصري، بسبب غيابه عن مباراة الحدود، معبرا عن استياءه الشديد من عدم اللعب أساسيا في المباراة.

وقال باسم في تصريحات لـ[FilGoal.com: " تلقيت وعد من الجهاز الفني للمنتخب المصري بالانضمام إلى المنتخب في حالة مشاركتي أساسيا في المباريات، ولكن غيابي الغير مبرر أمام الحدود كان سبب استبعادي".

و أضاف " لا أعلم لماذا لم ألعب أمام الحدود، كنت عنصرا في منتخب مصر حينما كنت في الإنتاج الحربي، الآن لم أتواجد بسبب الزمالك".

وقرر شوقي غريب المدير الفني للفراعنة استدعاء كلا من عماد متعب مهاجم الأهلي وعرفة السيد مهاجم طلائع الجيش، إلى جانب خالد قمر من الزمالك ومحمد سالم من المقاولون العرب، كعناصر هجومية مع المنتخب.

وأكد باسم مرسي أنه سيطلب الرحيل من الزمالك في يناير المقبل بسبب عدم الاستمرار في المشاركة.

قائلا: " سأطلب الرحيل، تلقيت العديد من العروض داخل مصر وكذلك عرض خليجي وأخر فرنسي قبل عرض الزمالك".

وسجل باسم مرسي هدف قاتل للزمالك في مرمى سموحة بالجولة السادسة من الدوري المصري، بعدما شارك كبديل لخالد قمر.

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