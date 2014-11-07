بالفيديو - 15 محطة استثنائية في مشوار أبو تريكة

في عيد ميلاده الـ36 لا يختلف اثنين على ما أضافه محمد أبو تريكة لاعب الأهلي المعتزل للكرة المصرية ليضع إسمه بجانب أساطير اللعبة في القارة السمراء.
أبو تريكة الذي انضم للأهلي بداية عام 2004 قادما من الترسانة كتب تاريخا لنفسه ولناديه أو منتخب بلاده طوال 10 سنوات تقريبا قضاها داخل جدران القلعة الحمراء.
ويستعرض FilGoal.com أبرز 15 مشهدا مضيئا من مشوار محمد محمد محمد أبو تريكة الكروي.
في مباراته الأولى يوم 7 فبراير عام 2004 مع الأهلي عقب انضمامه من الترسانة قاد محمد أبو تريكة فريقه الجديد للفوز على طنطا 2-0 في كأس مصر وسجل هدفي المباراة بطريقة رائعة ليدخل سريعا إلى قلوب الجماهير الحمراء.
لم يحالفه الحظ في هز شباك الزمالك طوال الفترة التي قضاها مع الترسانة، ولكن في أول مباراة له بالدربي بين الأهلي والزمالك سجل هدفا رائعا كان مجرد انطلاقة لمسيرة أكبر هدافي مباراة القمة المصرية عبر تاريخها.
بعد غياب 4 سنوات عاد الأهلي مرة أخرى ليتوج بدوري أبطال إفريقيا للمرة الرابعة في تاريخه وهي التي فتحت المجال للشياطين الحمر لتجاوز غريمهم التقليدي الزمالك والانفراد بعرش القارة السمراء، نهائي 2005 أمام النجم الساحلي فتح أبو تريكة السكة أمام زملائه لاكتساح الخصم بعد أنإعلان - Ads إعلان - Ads