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بالصور… قداس صلاة الجنازة على روح ضحيتين فى حادث تفحم أتوبيس البحيرة ‎

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شيع المئات من أهالى البحيرة، جثمان مريم إيليا جرجس إحدى ضحايا حادث البحيرة،حيث أقيم القداس الالهى على روحها بكنيسة الملاك ميخائيل بمدينة دمنهور، بحضور  اللواء مصطفى هدهود محافظ البحيرة و الذى ابلغ الجميع تعازى الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وتم اقامة قداس أخر بكنيسة الملاك ميخائيل على روح جوزيف رسمى مشرف بمدرسة الأورمان و الذى كان يوم الحادث هو يومه الأول فى العمل.

وكان أهالى ضحايا الحادث  قد تسلموا جثامين ذويهم مساء أمس الخميس، وفضلت أسر مريم و جوزيف تأخير استلام جثمينهم لصباح الجمعة ليتمكنوا من إقامة قداس على روحهم بالكنيسة.

 

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