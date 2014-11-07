بالصور… قداس صلاة الجنازة على روح ضحيتين فى حادث تفحم أتوبيس البحيرة ‎

شيع المئات من أهالى البحيرة، جثمان مريم إيليا جرجس إحدى ضحايا حادث البحيرة،حيث أقيم القداس الالهى على روحها بكنيسة الملاك ميخائيل بمدينة دمنهور، بحضور اللواء مصطفى هدهود محافظ البحيرة و الذى ابلغ الجميع تعازى الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وتم اقامة قداس أخر بكنيسة الملاك ميخائيل على روح جوزيف رسمى مشرف بمدرسة الأورمان و الذى كان يوم الحادث هو يومه الأول فى العمل.

وكان أهالى ضحايا الحادث قد تسلموا جثامين ذويهم مساء أمس الخميس، وفضلت أسر مريم و جوزيف تأخير استلام جثمينهم لصباح الجمعة ليتمكنوا من إقامة قداس على روحهم بالكنيسة.