بالصور… قداس صلاة الجنازة على روح ضحيتين فى حادث تفحم أتوبيس البحيرة
شيع المئات من أهالى البحيرة، جثمان مريم إيليا جرجس إحدى ضحايا حادث البحيرة،حيث أقيم القداس الالهى على روحها بكنيسة الملاك ميخائيل بمدينة دمنهور، بحضور اللواء مصطفى هدهود محافظ البحيرة و الذى ابلغ الجميع تعازى الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وتم اقامة قداس أخر بكنيسة الملاك ميخائيل على روح جوزيف رسمى مشرف بمدرسة الأورمان و الذى كان يوم الحادث هو يومه الأول فى العمل.
وكان أهالى ضحايا الحادث قد تسلموا جثامين ذويهم مساء أمس الخميس، وفضلت أسر مريم و جوزيف تأخير استلام جثمينهم لصباح الجمعة ليتمكنوا من إقامة قداس على روحهم بالكنيسة.