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ارتفاع عدد مصابى الشرطة لـ 3 بينهم معاون مباحث إطسا فى اشتباكات الفيوم

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ارتفاع عدد مصابى الشرطة لـ 3 بينهم معاون مباحث إطسا فى اشتباكات الفيوم ارتفاع عدد مصابى الشرطة لـ 3 بينهم معاون مباحث إطسا فى اشتباكات الفيوم

صورة أرشيفية

ارتفع عدد مصابى أجهزة الأمن إلى 3 أفراد ، بينما لقى طالب مصرعة فى الإشتباكات التى وقعت بين الشرطة وعناصر تنظيم الإخوان الذين خرجوا فى مظاهرة عقب آداء صلاة الجمعة فى قرية دفنو التابعة لمركز إطسا .

الشاب الذى لقى مصرعه يدعي عمر عبد العزيز 17 سنة ، ومصابو الشرطة في الإشتباكات هم النقيب هشام علي حسن معاون مباحث إطسا و2 من المجندين .

وقال مصدر أمني مسؤول بمديرية أمن الفيوم إن الضابط والمجندين الذين كانوا يؤدون مهمتهم في كمين أمني فوجئوا بإطلاق النار عليهم من جانب المسيرة التي نظمها أنصار تنظيم الإخوان.

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