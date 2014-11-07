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“الزيارات الرسمية” أحدث وسائل الصين لتهريب العاج

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“الزيارات الرسمية” أحدث وسائل الصين لتهريب العاج “الزيارات الرسمية” أحدث وسائل الصين لتهريب العاج

أرشيفية

قالت منظمة معنية بالبيئة إن مسؤولين صينيين استغلوا زيارة رسمية للرئيس شي جينبينغ، وزيارات رسمية أخرى رفيعة المستوى لتهريب العاج من تنزانيا إلى بلادهم.

وذكرت وكالة التحقيقات البيئية في تقرير صدر، الخميس، أن عصابات إجرامية يقودها صينيون تآمرت مع مسؤولين تنزانيين فاسدين لتهريب كميات كبيرة من العاج، جرى حمل بعضها في حقائب دبلوماسية على طائرة شي خلال زيارة رئاسية في مارس 2013.

ولم يصدر تعليق من المسؤولين الصينيين على التقرير الذي جاء في وقت نددت فيه الصينية صراحة بتجارة العاج غير المشروعة.

وتقول الوكالة حسبما ذكرت صحفية “سكاى” الإلكترونية إن الصين هي أكبر مستورد في العالم للأنياب المهربة وتنزانيا هي أكبر مصدر لها، وفق ما أوردت وكالة “أسوشيتد برس”.

وأودى الصيد غير المشروع بحياة نصف أفيال تنزانيا في السنوات الخمس الماضية.

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