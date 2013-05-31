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الفيفا يختار حكما إريتريا لإدارة مباراة نيجيريا وناميبيا في تصفيات كأس العالم

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الفيفا يختار حكما إريتريا لإدارة مباراة نيجيريا وناميبيا في تصفيات كأس العالم الفيفا يختار حكما إريتريا لإدارة مباراة نيجيريا وناميبيا في تصفيات كأس العالم

 اختار الإتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الحكم الدولي الإريتري منصور معروف خورشيد لإدارة مباراة منتخب نيجيريا ونظيره الناميبي في تصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العام 2014 بالبرازيل، والمقرر إقامتها في مدينة “ويندهوك” الناميبية 12 يونيه المقبل . 

وذكرت وسائل إعلام نيجيرية اليوم  الجمعة أن الحكم الإريتري (40 عاما) والذي أصبح حكما دوليا في عام 2008، سيساعده حكم بلاده بوهير أومشيل (38 عاما) والحكم الجيبوتي حسن ياسين (41 عاما). 

من ناحية أخرى، تلعب نيجيريا الليلة مباراة ودية مع المكسيك بمدينة هيوستون الأمريكية في إطار استعدادات لبطولة كأس القارات في البرازيل الشهر القادم ومباراتي كينيا في 6 يونية وناميبيا في 12 يونيه في تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم في البرازيل. 

 

أ ش أ

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