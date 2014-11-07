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بكين تأمل في أن تعمل طوكيو على تسهيل عقد قمة صينية يابانية

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بكين تأمل في أن تعمل طوكيو على تسهيل عقد قمة صينية يابانية بكين تأمل في أن تعمل طوكيو على تسهيل عقد قمة صينية يابانية

شينزو آبي وشي جين بينغ.. صورة أرشيفية

أعربت وزارة الخارجية الصينية، يوم الجمعة، عن أملها في أن تعمل طوكيو على تحسين العلاقات بين الجانبين لتهيئة الظروف الملائمة لعقد لقاء بين زعيمي البلدين.

جاء ذلك في تعليق للمتحدث الرسمي باسم الخارجية الصينية تشين غانغ، على تقارير لوسائل إعلام يابانية حول إمكانية عقد قمة صينية يابانية على هامش قمة المنتدى الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في بكين.

هذا وكانت قناة “NHK” اليابانية قد أشارت في وقت سابق يوم الجمعة إلى أن سلطات اليابان والصين دخلت المرحلة الختامية من المباحثات حول تفاصيل تنظيم لقاء بين رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي والرئيس الصيني شي جين بينغ.

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