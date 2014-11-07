رئيس وزراء اليونان :مصر أكبر دولة اسلامية.. ونبحث مع السيسي التهجير القسري لمسيحي الشرق

كتب | سامح اللبودي

قال رئيس الوزراء اليوناني أنطونيوس ساماراس إن القمة الثلاثية المزمع انعقادها صباح غدٍ مع الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس القبرصي نيكوس اناستادياسيس ستناقش توسيع العلاقات الاقتصادية والأمنية بين البلدين نظرًا للدور الهام الذي تلعبه مصر حاليًا في الشرق الأوسط والتقارب المصري اليوناني الأخير الذي يصب في صالح التعاون الاستراتيجي والاقتصادي بما يخدم مصالح الشعبين .

وكشف ساماراس أثناء لقاء مع الرئيس القبرصي بالعاصمة نيقوسيا أن أجندة القمة غدًا سيكون في مقدمتها مناقشة الأوضاع السيئة لمسيحي الشرق الأوسط على اعتبار أن مصر هي أكبر الدول العربية والإسلامية وباستطاعتها التدخل لوقف التهجير القسري للمسيحيين في بعض مناطق الشرق الأوسط .

وقال ساماراس أن تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” يمثل خطرًا كبيرًا على أوضاع المسيحيين في الشرق الأوسط وهو الأمر الذي سيعرض على طاولة المناقشات مع الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم جهود قبرص واليونان في الوقوف ضد خطر “داعش” على المنطقة بأكملها ، كما تتناول قمة الغد الحصار التركي للمنطقة الاقتصادية القبرصية والمخاطر التي تسبب فيها هذا الحصار . بجانب فتح مجالات جديدة مصر بشأن التعاون الاستراتيجي الاقتصادي والتبادل الثقافي .