أخبار عاجلة

مفاجأة في تشكيل الزمالك أمام الشرقية -
«هل فقدنا نحن العرب إنسانيتنا؟».. 10 مشاهير أدانوا مجزرة «إدلب» -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا الوكيل - الأربعاء 5-4-2017 -
السفيرة عزيزة - محمد راشد "اللص التائب": يحكي موقف وهو يسرق وزير" لو معايا فلوس كنت هسيبله مساعدة " -
السفيرة عزيزة - محمد راشد " اللص التائب " ... يحكي كيف كان يسرق البيوت -
السفيرة عزيزة - محمد راشد " اللص التائب " ... كيفية يمكن حماية أنفسنا من السرقة -
ستاد مصر: تشكيل طلائع الجيش و الداخلية في مباراة الأسبوع الـ 23 للدوري المصري -
المعارضة السورية: الحديث عن استهداف مستودع كيماوي للمعارضة "كذب" -
برلين: استخدام الغاز السام جريمة حرب يتعين معاقبة مرتكبيها -
تخلص من الشحوم و السموم و الكرش المنفوخ و الاضطرابات المعوية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

رئيس وزراء اليونان :مصر أكبر دولة اسلامية.. ونبحث مع السيسي التهجير القسري لمسيحي الشرق

Google+ Print
رئيس وزراء اليونان :مصر أكبر دولة اسلامية.. ونبحث مع السيسي التهجير القسري لمسيحي الشرق رئيس وزراء اليونان :مصر أكبر دولة اسلامية.. ونبحث مع السيسي التهجير القسري لمسيحي الشرق

أنطونيوس ساماراس

كتب | سامح اللبودي

قال رئيس الوزراء اليوناني أنطونيوس ساماراس إن القمة الثلاثية المزمع انعقادها صباح غدٍ مع الرئيس عبدالفتاح والرئيس القبرصي نيكوس اناستادياسيس ستناقش توسيع العلاقات الاقتصادية والأمنية بين البلدين نظرًا للدور الهام الذي تلعبه حاليًا في الشرق الأوسط والتقارب المصري اليوناني الأخير الذي يصب في صالح التعاون الاستراتيجي والاقتصادي بما يخدم مصالح الشعبين .

وكشف ساماراس أثناء لقاء مع الرئيس القبرصي بالعاصمة نيقوسيا أن أجندة القمة غدًا سيكون في مقدمتها مناقشة الأوضاع السيئة لمسيحي الشرق الأوسط على اعتبار أن مصر هي أكبر الدول العربية والإسلامية وباستطاعتها التدخل لوقف التهجير القسري للمسيحيين في بعض مناطق الشرق الأوسط .

وقال ساماراس أن تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” يمثل خطرًا كبيرًا على أوضاع المسيحيين في الشرق الأوسط وهو الأمر الذي سيعرض على طاولة المناقشات مع الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم جهود قبرص واليونان في الوقوف ضد خطر “داعش” على المنطقة بأكملها ، كما تتناول قمة الغد الحصار التركي للمنطقة الاقتصادية القبرصية والمخاطر التي تسبب فيها هذا الحصار . بجانب فتح مجالات جديدة مصر بشأن التعاون الاستراتيجي الاقتصادي والتبادل الثقافي .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
ستاد مصر: تشكيل طلائع الجيش و الداخلية في مباراة الأسبوع الـ 23 للدوري المصري

ستاد مصر: تشكيل طلائع الجيش و الداخلية في مباراة الأسبوع الـ 23 للدوري المصري

ستاد مصر: تحليل قدرة الاعبين في فريقي طلائع الجيش والدخلية

ستاد مصر: تحليل قدرة الاعبين في فريقي طلائع الجيش والدخلية

ستاد مصر: الداخلية تحل ضيفا علي الطلائع في لقاء الفرصة الأخيرة

ستاد مصر: الداخلية تحل ضيفا علي الطلائع في لقاء الفرصة الأخيرة

سرحان: 376 مليار جنيه حجم عمليات الدفع الإلكتروني في مصر خلال 2016  

سرحان: 376 مليار جنيه حجم عمليات الدفع الإلكتروني في مصر خلال 2016  