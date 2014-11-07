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أمن أسيوط يضبط 4 أشخاص بحوزتهم 950 قرص مخدر

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أمن أسيوط يضبط 4 أشخاص بحوزتهم 950 قرص مخدر أمن أسيوط يضبط 4 أشخاص بحوزتهم 950 قرص مخدر

أقراص مخدرة – ارشيفية

تمكنت مديرية أمن أسيوط من ضبط 969 قرص مخدر و97 قطعة حشيش خلال حملة أمنية.

كان اللواء طارق نصر مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا يفيد تمكن رئيس نقطة منقباد التابعة ـ لمركز أسيوط يفيد تمكنه من ضبط 4 أشخاص وبحوزتهم كميات من العقاقير والمواد المخدرة ومبالغ مالية قيمة البيع .حيث تم ضبط كلا من “كامل .ع .ك” 38 سنة صاحب محل خضروات ،و “حسن .ع .ك” وشهرته ربيع 30 سنة فكهاني ، ومقيمين عزبة أبو القاسم منقباد بدائرة مركز أسيوط، وبحوزتهما 489 قرص لعقار التامول ، الأبتريل المخدر ، 97 قطعة لمادة الحشيش المخدر زنة 35 جرام  ،مبلغ مالي قدره [35 جنيه] ، مقص ، هاتف محمول بقصد الإتجار ،والمدعو ” سعد . ع. ع . م . صابر وشهرته سعد تتح 31 سنة ،وعبد الناصر . ص . م . 27 سنة عامل مقيمين منقباد ـ دائرة المركز  وبحوزتهما 480  قرص لعقار التامول ، الأبتر يل المخدر ومبلغ مالي قدره 491جنيه ، مقص ، 2هاتف محمول، بقصد الإتجار.

وتم تحرير محاضر بالمضبوطات، وجار العرض على النيابة العامة .

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