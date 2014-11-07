بالصور.. زعزوع يوجه رسالة من الأقصر إلى العالم: «مصر آمنة»

وجه هشام زعزوع وزير السياحة رسالة إلى المجتمع الدولى من الأقصر، بأن مصر آمنة، داعيًا سياح العالم إلى زيارتها.

وأعلن زعزوع عن تشغيل خط طيران بين الأقصر ومرسى علم، لتيسير الرحلات السياحية للسياح الوافدين لزيارة مصر، مؤكدا أن السياحة خلال شهر أكتوبر المقبل ستعود بكل قوتها وسيشهد القطاع السياحى انفراجة كبيرة.

جاء ذلك على هامش فعاليات المؤتمر الصحفى العالمى لـ120 صحفيا ألمانيا، والذى تنظمه شركة “تيوى” tui بحضور هشام زعزوع وزير السياحة واللواء طارق سعد الدين، محافظ الأقصر، والسفير محمد حجازى سفير مصر بألمانيا، وذلك بفندق الهليتون بالكرنك.

> من جانبه أعلن كريستيان كليمنس، رئيس مجلس إدارة الشركة، أن الكتالوج الجديد للبرامج السياحية يتضمن الأقصر وأسوان لقناعة الشركة بأهمية السياحة الثقافية المصرية.

وكانت فعاليات المؤتمر الصحفى قد انطلق صباح اليوم الجمعة، حيث ناقش المؤتمر المشكلات التى يعانى منها لقطاع السياحى مؤخراً بمصر، حيث بدأ المؤتمر بعرض ممثل الشركات الألمانية للكتالوج الصيفى الخاص بهم ثم قام بعد ذلك صحفيات ألمانيات بعمل مناظرة مع وزير السياحة المصرى لعرض بعض الأسئلة المتعلقة بالسياحة.