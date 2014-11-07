أخبار عاجلة

مفاجأة في تشكيل الزمالك أمام الشرقية -
«هل فقدنا نحن العرب إنسانيتنا؟».. 10 مشاهير أدانوا مجزرة «إدلب» -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا الوكيل - الأربعاء 5-4-2017 -
السفيرة عزيزة - محمد راشد "اللص التائب": يحكي موقف وهو يسرق وزير" لو معايا فلوس كنت هسيبله مساعدة " -
السفيرة عزيزة - محمد راشد " اللص التائب " ... يحكي كيف كان يسرق البيوت -
السفيرة عزيزة - محمد راشد " اللص التائب " ... كيفية يمكن حماية أنفسنا من السرقة -
ستاد مصر: تشكيل طلائع الجيش و الداخلية في مباراة الأسبوع الـ 23 للدوري المصري -
المعارضة السورية: الحديث عن استهداف مستودع كيماوي للمعارضة "كذب" -
برلين: استخدام الغاز السام جريمة حرب يتعين معاقبة مرتكبيها -
تخلص من الشحوم و السموم و الكرش المنفوخ و الاضطرابات المعوية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

أبوتريكة فى عيد ميلاده: أفتقد جمهور الأهلى .. وحبهم هو الكنز الحقيقي

Google+ Print
أبو تريكة

محمد أبو تريكة

وجه محمد أبوتريكة، لاعب النادى الأهلي ومنتخب السابق، الشكر لمحبيه وعشاقه على تهنئتهم له فى عيد ميلاده الذى يحل اليوم الجمعة، ودشنوا من أجله هاشتاج «#كل_سنة_وانت_طيب_ياتريكة» والذى تصدر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، بعد وقت قصير من تدشينه.

ووجه «الماجيكو» رسالة شكر لعشاقه، عبر فيها عن تقديره لمشاعرهم الصادقة التى عبروا عنها فى كلمات مصحوبة بالهاشتاج عبر«تويتر»، مؤكداً أن حب الجمهور هو مكسبه الحقيقى، حيث قال:

«كل الشكر لهذه المشاعر الصادقة والجميلة وهذا هو الكنز الحقيقى الذى أمتلكه … سنة أولى اعتزال جمهور الأهلى أفتقدك».

ويحتفل  محمد أبوتريكة، لاعب النادى الأهلي  ومنتخب مصر السابق، اليوم الجمعة، بعيد ميلاده الـ 36 والذي يأتي بعد إعلانه اعتزال الكرة بـ 11 شهرًا، حيث أعلن اللاعب اعتزاله الساحرة المستديرة بعد نهاية مشواره مع الأهلي في مونديال العالم للأندية الذي أقيم بالمغرب ديسمبر الماضى وحصد فيه الأهلي المركز الخامس، ويعد أبوتريكة اللاعب المصري السابع الذي يدخل نادي المئة برصيد 105 هدف.

أبو تريكة يشكر جمهوره على تهنئتهم له بعيد ميلاده

أبو تريكة يشكر جمهوره على تهنئتهم له بعيد ميلاده

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: تشكيل طلائع الجيش و الداخلية في مباراة الأسبوع الـ 23 للدوري المصري

ستاد مصر: تشكيل طلائع الجيش و الداخلية في مباراة الأسبوع الـ 23 للدوري المصري

ستاد مصر: تحليل قدرة الاعبين في فريقي طلائع الجيش والدخلية

ستاد مصر: تحليل قدرة الاعبين في فريقي طلائع الجيش والدخلية

ستاد مصر: الداخلية تحل ضيفا علي الطلائع في لقاء الفرصة الأخيرة

ستاد مصر: الداخلية تحل ضيفا علي الطلائع في لقاء الفرصة الأخيرة

سرحان: 376 مليار جنيه حجم عمليات الدفع الإلكتروني في مصر خلال 2016  

سرحان: 376 مليار جنيه حجم عمليات الدفع الإلكتروني في مصر خلال 2016  