أبوتريكة فى عيد ميلاده: أفتقد جمهور الأهلى .. وحبهم هو الكنز الحقيقي

وجه محمد أبوتريكة، لاعب النادى الأهلي ومنتخب مصر السابق، الشكر لمحبيه وعشاقه على تهنئتهم له فى عيد ميلاده الذى يحل اليوم الجمعة، ودشنوا من أجله هاشتاج «#كل_سنة_وانت_طيب_ياتريكة» والذى تصدر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، بعد وقت قصير من تدشينه.

ووجه «الماجيكو» رسالة شكر لعشاقه، عبر فيها عن تقديره لمشاعرهم الصادقة التى عبروا عنها فى كلمات مصحوبة بالهاشتاج عبر«تويتر»، مؤكداً أن حب الجمهور هو مكسبه الحقيقى، حيث قال:

«كل الشكر لهذه المشاعر الصادقة والجميلة وهذا هو الكنز الحقيقى الذى أمتلكه … سنة أولى اعتزال جمهور الأهلى أفتقدك».

ويحتفل محمد أبوتريكة، لاعب النادى الأهلي ومنتخب مصر السابق، اليوم الجمعة، بعيد ميلاده الـ 36 والذي يأتي بعد إعلانه اعتزال الكرة بـ 11 شهرًا، حيث أعلن اللاعب اعتزاله الساحرة المستديرة بعد نهاية مشواره مع الأهلي في مونديال العالم للأندية الذي أقيم بالمغرب ديسمبر الماضى وحصد فيه الأهلي المركز الخامس، ويعد أبوتريكة اللاعب المصري السابع الذي يدخل نادي المئة برصيد 105 هدف.