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بالفيديو.. اختراع روبوت للتجسس على طيور البطريق

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بالفيديو.. اختراع روبوت للتجسس على طيور البطريق بالفيديو.. اختراع روبوت للتجسس على طيور البطريق

الروبوت – الجاسوس بين طيور البطريق الملكي

صمم العلماء ” الروبوت – الجاسوس” الذي يشبه فرخ طيور البطريق الملكية، وقد اجتاز الاختبار بنجاح في المنطقة القطبية الجنوبية.

الروبوت من تصميم فريق علمي دولي مخصص لمراقبة طيور البطريق الملكية في المنطقة القطبية الجنوبية. والروبوت – الجاسوس، عبارة عن قاعدة مركبة على اربعة اطارات، مثبتة عليها دمية تشبه تماما فرخ طيور البطريق الملكية ومجهزة بأجهزة الكترونية وتصويرية توجه عن بعد.

من المعروف ان طيور البطريق الملكي، خجولة وجبانة وعند اقتراب الانسان منها تحاول الهرب والاختفاء. لذلك تقرر تصميم الروبوت بهذا الشكل، لكي لا يثير الخوف لدى البطريق.

فعلا عند اختبار الروبوت – الجاسوس في المنطقة القطبية الجنوبية، حيث موطن البطريق الملكي، اعتبره قطيع البطريق واحدا منهم، وحاولوا التقرب منه والاختلاط به. وتقول ايفونا لي ماهو من جامعة ستراسبورغ حسبما ذكرت صحفية “روسيا اليوم” الإلكترونية ان البطريق الملكي استقبل الروبوت بـ “انشودة جماعية” تشبه صوت البوق، ولكن الروبوت لم يرد عليهم بنفس الاسلوب، مما جعلهم يشعرون بالخيبة. لذلك “سوف نأخذ هذا الأمر بالاعتبار مستقبلا، ليرد عليهم الروبوت بنفس لغتهم”.

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