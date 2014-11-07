القائد العسكري لبوركينا فاسو يرفض مهلة الاتحاد الأفريقي لتسليم السلطة لمدنيين

رفض القائد العسكري لبوركينا فاسو، إسحاق زيدا، طلبا من الاتحاد الإفريقي بعودة البلاد إلى الحكم المدني خلال أسبوعين .

وقال زيدا في مؤتمر صحفي في وقت متأخر، الخميس، :«هذا الأمر لا يقلقنا. الاتحاد الافريقي يستطيع أن يقول3 أيام، هذا الموعد يخص الاتحاد الافريقي وحده».

وأضاف :«ولكن بالنسبة لنا، المهم لبوركينا فاسو التوصل إلى اجماع في الآراء» لتشكيل «هيئة انتقالية» بعد استقالة الرئيس بليز كومباوري في أعقاب احتجاجات واسعة، الأسبوع الماضي.

وتوسط رؤساء السنغال ونيجيريا وغانا، الأربعاء، في اتفاق ينص على ان يقود مدني فترة انتقالية لمدة عام في الفترة السابقة على الانتخابات التي ستجرى، في نوفمبر 2015، يجري زيدا حاليا محادثات مع المعارضة وغيرها من الجماعات التي لم تستبعد اضطلاع الجيش بدور خلال المرحلة الانتقالية.

كان الاتحاد الأوروبي هدد بوركينا فاسو بفرض عقوبات عليها في حال لم يتم تسليم السلطة إلى مسؤول مدني خلال أسبوعين، ولكن زيدا قال إنه ليس «خائفا من العقوبات».