أول طريق ذكي مضيء في العالم يعمل بالطاقة الشمسية والألواح الهوائية

افتتح السير في الجزء الأول من «الطريق الذكي» في مدينة «أوسي» الهولندية، حيث اعتمدت الشركة المقاولة في بنائه على التقنيات الحديثة، وعملت على بناء طريق آمن للسيارات ومقنن للطاقة الكهربائية.

وفي المرحلة الأولى، وضعت الشركة على طريقها خطوطا فاصلة مضيئة تمتص الضوء نهارا وتضيء ليلا، في النهار تبدو بيضاء وفي الليل يميل لونها إلى الأخضر، ويخطط مصممو الطريق لاحقا لجعل هذه الخطوط الفاصلة تتجاوب مع اختلافات درجات الحرارة، وتستطيع تنبيه السائق باحتمال حدوث انزلاق.

كما يعتزم مهندسو الشركة المقاولة، مد خطوط أسفل الطريق لشحن بطاريات السيارات ذات المحركات الكهربائية أثناء سيرها، أما مصابيح إضاءة الطريق فستشتعل عند اقتراب السيارة منها فقط، وستتغير الخطوط الفاصلة المرسومة على الطريق من متصلة إلى متقطعة وبالعكس وفقا لدرجة ازدحام السير.

ويتغذى الطريق الذكي، بالإضافة إلى الطاقة الشمسية، بواسطة مئات من الألواح الهوائية المركبة على أطراف الطريق، والتي ستدور بفعل الرياح الناجمة عن مرور السيارات مولدة بذلك القوة الكهربائية.