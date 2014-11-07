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هاشتاج «كل سنة وانت طيب ياتريكة» يتصدر تويتر.. وعشاقه: «الاعتزال قرارك وحب الناس مش باختيارك»

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ابو تريكة

تصدر هاشتاج «#كل_سنة_وانت_طيب_ياتريكة»، موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، بمناسبة عيد ميلاد نجم النادى الأهلى ومنتخب محمد أبوتريكة.

ويحتفل «الماجيكو» محمد أبوتريكة، لاعب النادى الأهلي  ومنتخب مصر السابق، اليوم الجمعة، بعيد ميلاده الـ 36 والذي يأتي بعد إعلانه اعتزال الكرة بـ 11 شهرًا، حيث أعلن اللاعب اعتزاله الساحرة المستديرة بعد نهاية مشواره مع الأهلي في مونديال العالم للأندية الذي أقيم بالمغرب ديسمبر الماضى وحصد فيه الأهلي المركز الخامس، ويعد أبوتريكة اللاعب المصري السابع الذي يدخل نادي المئة برصيد 105 هدف.

واحتفل عشاق نجم  عبر «تويتر» بعيد ميلاده من خلال هاشتاج «#كل_سنة_وانت_طيب_ياتريكة»، وهنئوه وعبروا عن حبهم له وعشقهم لتاريخه الكروى، وهذه بعض من التهنئة التى وجهها عشاق «الماجيكو» له فى عيد ميلاده:

وحشتنا طيارة أبو تريكة

وحشتنا طيارة أبو تريكة

وحشتنا طيارة أبو تريكة

كل سنة وانت حبيب الملايين

كل سنة وانت حبيب الملايين
> تاجر السعادة وببلاش

تاجر السعادة وببلاش

علشانا لعبت وعلشانك حبناها

علشانا لعبت وعلشانك حبناها

الإعتزال قرارك لكن حب الناس مش باختيارك

الإعتزال كان قرارك لكن حب الناس مش باختيارك

كل سنة وانت أمير القلوب ومعشوق الجماهير

كل سنة وانت أمير القلوب ومعشوق الجماهير

 

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أونا

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